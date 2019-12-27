انخفاض عدد المهاجرين الذين وصلوا خلال 2019 إلى إيطاليا بحرا بنسبة 50%

ذكرت وزارة الداخلية الإيطالية أن عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى السواحل الإيطالية تراجع إلى النصف مقارنة مع العام الماضي.

ووفقا لأرقام الوزارة كان عدد الوافدين خلال العام الحالي 11439 أي أقل بـ50.72% من العام الماضي 2018 حين وصل 23210 إلى إيطاليا.

والمهاجرون في العام 2019 هم تونسيون (2654)وباكستانيون (1180)ومن ساحل العاج (1135).

وبينهم 1618 قاصرا غير مرافقين أي حوالى ألف أقل من 2018 و14 ألفا أقل من العام 2017.

وقاد إيطاليا بين حزيران/يونيو 2018 وآب/أغسطس 2019 تحالف يضم حركة 5 نجوم (المناهضة للمؤسسات) والرابطة (يمين متطرف) بزعامة ماتيو سالفيني الذي كان وزيرا للداخلية.

وكان سالفيني طبق سياسة حازمة في مجال الهجرة من خلال تبني مرسوم ينص على فرض غرامات قاسية على سفن الانقاذ التابعة لمنظمات غير حكومية في المتوسط والسجن حتى 10 سنوات للربان في حال المقاومة.

والحكومة الجديدة التي شكلت الصيف الماضي وتضم يسار الوسط وحركة 5 نجوم، وقعت في مالطا في أيلول/سبتمبر اتفاقا مع دول عدة من الاتحاد الأوروبي منها فرنسا وألمانيا ينص على التوزيع الآلي للمهاجرين الوافدين إلى مالطا أو إيطاليا.

وكان البابا فرنسيس حذر خلال عظة الميلاد من أسلوب معاملة المهاجرين، موضحا "أن الظلم هو ما يدفعهم إلى التعرض لتجاوزات والعبودية بشتى أشكالها والتعذيب في مخيمات احتجاز لا إنسانية".