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تعرف على مجموعة من الأحداث البيئية المرتبطة بتغير المناخ حلت بكوكبنا في عام 2019

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بقلم:  يورونيوز 
أهم الأحداث المتعلقة بالمناخ في عام 2019
أهم الأحداث المتعلقة بالمناخ في عام 2019 -
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Euronews / AP / AFP
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تسببت أزمة المناخ والاحتباس الحراري بتغييرات غير مسبوقة في مناطق مختلفة تنوعت بين جفاف وحرائق دمرت مساحات شاسعة من الغطاء الأخضر والغابات بالإضافة إلى فيضانات هائلة تسببت بها الأعاصير والعواصف الماطرة وانهيار كتل جليدية ضخمة بسبب ذوبان الثلوج في القطبين ما أدى لرفع منسوب مياه البحر.

وسجلت مناطق كثيرة في عدة قارات معدلات قياسية لدرجات الحرارة، وأظهرت بيانات نشرتها خدمة كوبرنيكوس لتغير المَناخ إلى أن شهر آب 2019 هو ثاني أحرّ شهر آب/أغسطس تفوق حرارتُه درجة فاصل اثنين مئوية عن معدل حرارة ما قبل العصر الصناعي.

منتج شريط الفيديو • Samer Ajouri

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