شاهد: استعراض توعوي راقص للحفاظ على الكوكب خلال مهرجان باستو بكولومبيا

شارك المئات في عرض توعوي راقص على طول شوارع مدينة باستو بمحافظة نارينيو بكولومبيا خلال مهرجان باستو. المشاركون أكدوا أنّ مبادرتهم هذه دعوة إلى الجميع لإدراك المخاطر والأضرار التي يتسبب فيها الإنسان على كوكب الأرض، ولا تشمل الأضرار ظاهرة التلوث فحسب وإنما عدم قدرة المجتمعات على تحقيق تنمية مستدامة. وأكد المشاركون أن مبادرتهم هي رسالة لزيادة الوعي بين سكان الكوكب بأنه يتعين على الجميع الاهتمام بالطبيعة والبيئة والحيوانات والمدن والمياه من أجل حياة أفضل.
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