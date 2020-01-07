واشنطن تفكر في فرض عقوبات على روسيا لدعمها مادورو

صرح مسؤول أمريكي كبير يوم أمس الإثنين أن الولايات المتحدة تفكر في فرض عقوبات على روسيا للحد من الدعم المتزايد الذي تقدمه موسكو لنظام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وقال الموفد الأمريكي الخاص لفنزويلا إليوت أبرامز "ندرس بدقة دور روسيا ولن نسمح بمستوى الدعم الذي شهدناه في الفترة الأخيرة بدون أن نتحرك". وأضاف "نفكر بفرض عقوبات اقتصادية إضافية ضد كيانات وأفراد".

وفرضت الولايات المتحدة سلسلة عقوبات على فنزويلا منذ إعادة انتخاب مادورو في العام 2018 في اقتراع رئاسي تحدثت المعارضة عن حدوث تزوير خلاله.

وأوضح أبرامز الذي لم يكشف بالتفصيل العقوبات التي تنوي واشنطن فرضها، أن الولايات المتحدة تراقب باهتمام دور روسيا في فنزويلا.

وتابع أن روسيا مهتمة خصوصا "بالاقتصاد النفطي" لفنزويلا التي عزز رئيسها نيكولاس مادورو اعتماده على موسكو السنة الماضي.

وقال أبرامز إن "الشركات الروسية تقوم حاليا بتشغيل أكثر من ثلثي منشآت النفط الفنزويلي، أكثر من سبعين بالمئة"، مؤكدا أن "دور روسيا يزداد أهمية".

واعترف بأن واشنطن قللت من أهمية الدعم الذي يتلقاه مادورو من روسيا وكوبا، مؤكدا أن هذين البلدين أرسلا إلى فنزويلا آلافا من عملاء الاستخبارات.

واضاف أن المساعدة الروسية والكوبية "هي على ما اعتقد، أساس أكبر دعم للنظام، وبدونها ما كان موجودا حتى الآن".

وأوضح أن مادورو "لم يعد لديه سوى روسيا وكوبا والصين وبعض الديكتاتوريات في العالم، لكنه يخسر دعمه ليس فقط من اليمين بل من الوسط وكذلك اليسار في أمريكا اللاتينية".