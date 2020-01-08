شاهد: في ألمانيا...ألعاب القوى بشجرة عيد الميلاد

بنهاية أعياد الميلاد، تقام في ألمانيا "بطولة العالم" لرمي شجرة عيد الميلاد بمدينة وايدنتال في غرب البلاد. في هذه البطولة تتمثل المنافسة في 3 اختصاصات رياضية، القفز الطويل لشجرة عيد الميلاد والقفز العالي لشجرة عيد الميلا ورمي الرمح بشجرة عيد الميلاد. صاحب الحظ لدى الرجال خلال هذه النسخة كان فرانك شويندر من فرانكينيك الذي تمكن من بلوغ مسافة 23.17 مترا متقدما على كليمنس هوتر من كايزرسلوترن الذي حقق 22.49 مترا.

أما لدى السيدات فقد فازت حاملة اللقب مارغريت كلاين رابر بالمركز الأول بمسافة 17.47 مترا.