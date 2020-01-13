عاجل

المملكة العربية السعودية

شاهد: رئيس وزراء الياباني في جلسة عربية مرتدياً الزي السعودي

محادثة
بقلم:  يورونيوز
شاهد: رئيس وزراء الياباني في جلسة عربية مرتدياً الزي السعودي
حقوق النشر
الحساب الرسمي لرئيس الوزراء الياباني شينزو آبي على تويتر
حجم النص Aa Aa

ظهر رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي رفقة ولى العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وهو يرتدي الزي السعودي وهو عبارة عن عباءة بنية اللون يطلبق عليها السعوديون اسم "الفروة".

ويظهر في فيديو بثته قناة الإخبارية السعودية آبي وهو يجلس في خيمة "بيت الشعر" في محافظة العلا شمال غربي المملكة، وهو يحمل فنجان من القهوة العربية ويجلس بجانب ولي العهد السعودي.

والتقى آبي محمد بن سلمان عقب لقاء كان قد جمعه مع يوم الأحد مع العاهل السعودي الملك سلمان تناول فيه الطرفان عددا من القضايا الإقليمية والدولية، وسط توتر تشهده المنطقة منذ مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني.

ويقوم رئيس الوزراء الياباني بجولة في المنطقة تستمر خمسة أيام وتشمل الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.

وكان المتحدث باسم الحكومة اليابانية يوشيهيدي سوغا قال الجمعة إن آبي وصل السبت 11 كانون الثاني/ يناير إلى الرياض وسينهي جولته في 15 كانون الثاني/يناير.

لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox