لا يزال متحف اللوفر متربعاً على رأس قائمة أكثر المتاحف شهرة حول العالم وأكثرها زيارة، حيث استقبل 9,3 مليون زائر العام الماضي، بانخفاض عن الرقم القياسي الذي سجله في العام 2018 وبلغ 10,2 مليون زائر.

عام 2019 كان نحو 25% من زوار اللوفر من الفرنسيين، في حين أن معظم الزوار الأجانب كانوا من الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروربي.

يستضيف اللوفر الكثير من التحف الفنية الخالدة، لكن تبقى موناليزا ليوناردو دافنشي هي العمل الأكثر زيارة ومشاهدة وتصويراً.

ويحوي المتحف الشهير ثمانية أقسام، أحدثها افتتح عام 2012، وهو قسم الفنون الإسلامية الذي يضم أكبر وأهم مجموعة أعمال فنية إسلامية في أوروبا.

ورغم الإضرابات التي تشهدها العاصمة الفرنسية مؤخراً وتأثيرها على الحركة في المدينة، إلا أن اللوفر مستمر بقلب المعادلات وإثبات أن باريس قد تعافت من آثار تراجع السياحة في أعقاب هجمات 2015 الإرهابية.

في قائمة المتاحف الخمسة الأكثر زيارة في العالم، يحتل اللوفر المرتبة الأولى عالمياً، ثم يأتي ثانياً متحف التاريخ الطبيعي في واشنطن دي سي، يليه المتحف الوطني في بكين، ثم متحف الطيران والفضاء الوطني في واشنطن دي سي، وخامساً المتحف البريطاني في لندن.