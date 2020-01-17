استقالة قائد شرطة مالطا بعد اتهامه بإهمال التحقيق في قضية قتل صحفية عام 2017

تتواصل تداعيات قضية اغتيال صحافية استقصائية في مالطا، التي هزت المجتمع المالطي وطالت اتهامات مسؤولين كبار بالضلوع في تصفيتها عام 2017.

وقدّم قائد الشرطة المالطية لورانس كوتاجار الذي يتهمه المجتمع المدني بأنه أهمل التحقيق بشأن جريمة قتل الصحافية دافني كاروانا غاليزيا استقالته الجمعة، وفق ما أعلن رئيس الحكومة الجديد.

وأشار كوتاجار في رسالة الاستقالة إلى أنه يستقيل "بهدف السماح بإجراء الإصلاحات اللازمة للشرطة".

وتسلم روبير أبيلا رئاسة الحكومة بعد جوزيف موسكات الذي اتُهم بالتغطية على أوساطه في التحقيق بشأن جريمة قتل الصحافية من خلال ممارسة الضغط على الشرطة، ولطالما رفض موسكات إقالة قائد الشرطة.

وكوتاجار الذي عُيّن عام 2016، هو إحدى الشخصيات الرئيسية التي كانت منظمات المجتمع المدني تطالب باستقالتها بعد جريمة قتل الصحافية في 16 تشرين الأول/أكتوبر 2017 في اعتداء بسيارة مفخخة.

ويتهمه الناشطون ليس فقط بإهمال التحقيق إنما أيضاً بعدم القيام بكل ما في وسعه لحماية الصحافية عندما كانت لا تزال على قيد الحياة.

وفي الوقت الحالي، يُحاكم في لافاليتا ثلاثة رجال هم مجرّد منفذين لجريمة قتل الصحافية وثمة رجل أعمال قيد الاحتجاز هو جورج فينيش أُدين لتواطئه بعد محاولته الفرار من مالطا على متن يخته في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر.

وكانت الصحافية حققت في المعلومات التي وردت في "وثائق بنما" حول مالطا، وكشفت أن رشاوى بقيمة مليوني يورو دفعت لمدير مكتب رئيس الوزراء السابق كيث شيمبري ووزير الطاقة حينذاك كونراد ميزي من قبل شركة في دبي تسمى "17 بلاك".