رئيس غواتيمالا يؤكد أن بلاده ستُبقي سفارتها في القدس "مهما حصل"

قال رئيس غواتيمالا الجديد أليخاندرو جياماتي الخميس، إن بلاده ستُبقي سفارتها في إسرائيل، في القدس "مهما حصل"، جاء ذلك بعد ثلاثة أيام فقط من توليه الحكم.

وأعلن جيامتي، الذي تسلّم مقاليد الحكم في غواتيمالا الثلاثاء، أنه لن يغيّر موقف سلفه جيمي موراليس الذي افتتح في 16 أيار/مايو 2018 سفارة غواتيمالا الجديدة في القدس.

وأوضح الرئيس اليميني أنه اتخذ قراره بهذا الشأن أثناء زيارة قام بها إلى إسرائيل العام الماضي كرئيس منتخب.

وصرّح أثناء لقاء مع أتباع الطائفة اليهودية في غواتيمالا العاصمة، "أردنا الذهاب للاعتراف بالقدس كمدينة أبدية لإسرائيل وتأكيد التزام الحكومة السابقة بإبقاء سفارتنا في القدس مهما حصل". وأضاف في كلمة ألقاها في كنيس يهودي في المدينة "أعداء إسرائيل هم أعداؤنا وأصدقاء إسرائيل هم أصدقاؤنا".

ويذكر أن غواتيمالا والولايات المتحدة هما البلدان الوحيدان اللذان نقلا سفارتيهما من تل أبيب إلى القدس.

وفي كانون الأول/ديسمبر، أكد النائب البرازيلي إدواردو بولسونارو، نجل الرئيس جايير بولسونارو، نية والده نقل السفارة البرازيلية لدى إسرائيل إلى القدس.

واحتلت إسرائيل القدس الشرقية وضمتها عام 1967 في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

وتعتبر إسرائيل، القدس الشرقية والغربية عاصمتها الموحدة، في حين يريد الفلسطينيون إعلان القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية.

وتتفق غالبية دول العالم على أنّ وضع القدس يجب أن يتم تحديده عبر مفاوضات سلام فلسطينية إسرائيلية.