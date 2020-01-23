استنكر السفير التونسي لدى روما، معز السيناوي "السلوك المزعج" للسياسي اليميني ووزير داخلية إيطاليا السابق ماتيو سالفيني، الذي طرق، يوم الثلاثاء، باب منزل مقيم تونسي وسأله عبر هاتف داخلي ما إذا كان "يروج المخدرات"، وذلك خلال حملته الانتخابية في بولونيا.

وصرح السفير التونسي لوكالة "ايه جي أي" إثر سؤال عن تصرف زعيم رابطة الشمال (يمين متطرف) حيال أسرة تونسية، أن هذا السلوك "استفزاز وعدم احترام تام لسكن خاص".

وعبّر السفير التونسي عن "قلقه إزاء السلوك المزعج لسيناتور في جمهورية"، في إشارة إلى سالفيني وزير الداخلية الإيطالي السابق، منددا بـ "التشهير الظالم" بأسرة تونسية.

يذكر أن سالفيني قد توجه، خلال حملته الانتخابية مساء الثلاثاء في حي بمدينة بولونيا، محاطا بكاميرات، إلى منزل قادته إليه مقيمة في الحي إدعت أن ساكنه يروّج المخدرات.

وبعد أن ضغط زر الهاتف الداخلي للمنزل، قال سالفيني مخاطبا المقيم التونسي، "مساء الخير أبلغنا سكان المنطقة بأمر بغيض بشأنكم، قالوا لنا إن قسما من المخدرات التي تباع في الحي مصدرها منزلكم، هذا صحيح أم خاطىء؟".

وبعد أن قطع مخاطبه الاتصال، سأل سالفيني المحيطين به "أهو تونسي؟ من يروج المخدرات؟ الإبن أم الأب؟".

من جهته عبر "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، وهي منظمة غير حكومية تونسية، عن استنكاره لهذا السلوك "الشعبوي" في ظرف "تصاعدت فيه مشاعر كراهية الأجانب وخصوصا التونسيين".

وأكد المنتدى في بيان له، استعداده لتوفير "دعم قانوني لكل ملاحقة هدفها تحقيق العدالة أمام المحاكم الإيطالية أو المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان".

وحسب وسائل إعلام إيطالية، فإن الأسرة التونسية اتصلت بمكتب محاماة لدراسة احتمال مقاضاة سالفيني. ويأمل حزب الرابطة في الفوز الأحد في انتخابات إقليمية مهمة جدا في منطقة اميلي-روماني.

وقد يؤدي فوز اليمين المتطرف في معقل اليسار الإيطالي، إلى سقوط الحكومة التي شكلها الحزب الديمقراطي (يسار) وحركة خمس نجوم (المناهضة للمؤسسات)، ما سيؤدي إلى تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة، الأمر الذي يسعى إليه سالفيني بحماسة.