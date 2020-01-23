غطت كميات هائلة من زبد البحر الثلاثاء شوارع بلدة توسا دي مار الساحلية في إسبانيا، بعد أن تسببت العاصفة غلوريا في أمواج عالية وحركة كبيرة لمياه البحر وتشكل ظاهرة الرغوة البحرية. وأظهرت اللقطات المصورة أمواج البحر على شاطئ توسا دي مار وامتدت المياه إلى الطريق حيث غمرت المطاعم والمحلات التجارية على طول الساحل. وتتشكل زبد البحر عادة عندما تولد حركة البحر تركيزات عالية من المواد العضوية، مثل الطحالب التي تعد العامل الرئيسي لهذه الظاهرة. غير أن انتشار التلوث الناتج عن الوقود الأحفوري ومياه الصرف الصحي والمنظفات يمكن أن يساهم في تكوين الزبد، في الكثير من الأحيان.

وانتقلت عاصفة غلوريا القوية التي أثرت على أكثر من عشرة أقاليم في إسبانيا إلى جنوب فرنسا في وقت لاحق مساء الأربعاء.