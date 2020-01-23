شاهد: أمير ويلز تشارلز يلتقي الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ في دافوس

التقى أمير ويلز البريطاني تشارلز زوج الملكة إليزابيت، الناشطة المناخية غريتا ثونبرغ في دافوس الأربعاء على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي بعد اعتراف قادة العالم بأن الوضع المناخي أصبح حرجا بقولهم "لا يمكننا ببساطة إضاعة المزيد من الوقت" في معركة إنقاذ الكوكب.

وفي خطاب أمام المنتدى، حث تشارلز رؤساء الدول والحكومات وقطاع الأعمال على مساعدة القطاع الخاص في قيادة "العالم للخروج من الكارثة التي تقترب". وفي حديثه إلى صحفي بعد المقابلة التي أجراها مع غريتا، قال أمير ويلز "إنها رائعة، إنها تمثل أحد الأسباب الرئيسية التي جعلتني أحاول بذل كل هذا الجهد طوال هذه السنوات لأنني لا أريد أن يتهمنا أحفادنا بالبقاء مكتوفي الأيدي حيال ما يحدث لكوكبنا".