بيانات جديدة تظهر حجم إنتاج السلاح في الصين

أشار بحث أجراه معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) ونشر اليوم، الإثنين، إلى أن الصين صارت تعد ثاني أكبر بلد منتج للأسلحة على الصعيد العالمي بعد الولايات المتحدة الأميركية، فيما حلت روسيا في المرتبة الثالثة.

وتعطي الدراسة فكرة أوضح عن إنتاج السلاح في البلد الشيوعي، الذي غالباً ما تمّ تحييده عن دراسات مشابهة بسبب النقص الكبير في الشفافية، إذ لم يكن من المتاح الحصول على معلوماتٍ حول الإنتاج العسكري للشركات الصينية.

لهذا السبب، يقول بيان المعهد، لم تتضمن دراسة تم نشرها سابقاً، وفيها قائمة تضمّ أكبر 100 شركة من منتجي الأسلحة حول العالم، ترتيب شركات الأسلحة الصينية.

وتغطي الدراسة المذكورة الإنتاج العسكري العالمي بين العامين 2015 و2017 واليوم أضيفت إليها الشركات الصينية.

تقديرات موثوقة

اعتماداً على البيانات التي توفرت مؤخراً، درس سيبري (المعهد) إنتاج أربع شركات صينية عسكرية من 2015 إلى 2017. وتغطي منتجات الشركة ثلاثة مجالات عسكرية، هي الدفاع الفضائي، والإلكترونيات، وأخيراً ما يعرف بالنظم الأرضية (أي الدبابات والمدرعات وغيرها من الآليات).

يقول القيمون على الدراسة إن الشركات الصينية الأربع كانت ستعتبر من أهم عشرين شركة عالمية لإنتاج السلاح لو تضمنتها القائمة التي نشرت في 2017، وكان الترتيب العالمي ليتغيّر قطعاً.

في 2017، احتلت 11 شركة أميركية، إضافة إلى 6 شركات في أوروبا الغربية و3 في روسيا المراتب العشرين الأولى. ولكن بحسب الدراسة الجديدة، بلغ إنتاج الشركات الصينية الأربع 54.2 مليار دولار، وكانت 3 منها لتصبح ضمن الشركات العشر الأوائل.

دبابات صينية خلال استعراض عسكري بمناسبة الذكرى السبعين لقيام الصين الشيوعية (بكين - الأول من تشرين الأول/أكتوبر 2019) AP Photo/Ng Han Guan

ثلاث شركات في رأس القائمة العالمية

تعتبر شركة صناعة الطيران الصينية الأكبر في البلاد وبلغ إنتاجها نحو 20.1 مليار دولار في الفترة المذكورة. ولو تمّ ضمّها إلى القائمة التي نشرت في عام 2017، كانت لتتبوّأ المركز السادس عالمياً.

أمّا الشركة الصينية الثانية فهي شركة صناعات شمال الصين -وتعرف باسم نورنيكو كذلك- وكانت لتحتل المرتبة الثامنة عالمياً إذ بلغ إنتاجها نحو 17.2 مليار دولار. ويضيف التقرير أن نورنيكو في الواقع أكثر شركة منتجة للنظم الأرضية عالمياً.

طائرات حربية من طراز جاي 10 تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني AP Photo/Alexander F. Yuan Alexander F. Yuan

إنتاج عسكري محدَّد

يقول تقرير المعهد إن الشركات الصينية، بعكس الشركات العالمية المصنعة للأسلحة، تعمل على إنتاج أسلحة محددة. ففيما تنتج الشركات الأميركية والروسية والأوروبية مجموعة من الأسلحة المختلفة، تتخصص الشركات الصينية في إنتاج عسكري معيّن.

مثالاً على ذلك، تنتج شركة صناعة الطيران الصينية مقاتلات حربية وقاذفات وطائرات وتقنيات متعلقة بها بشكل أساسي، بعكس لوكهيد مارتن الأميركية، ذات الإنتاج الأوسع.

تشير الأرقام المتوفرة إلى أن البحرية الصينية تملك 68 غواصة بينها غواصات نووية ولكن الأسطول قد يكون أكبر من ذلك AP Photo/Mark Schiefelbein Mark Schiefelbein

"الإنتاج أكبر من ذلك"

يزيد واقع البلد الشيوعي من حيث النقص الهائل في الشفافية العسكرية من تعقيد مهمة دراسة الإنتاج العسكري الصيني. ويرى معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام أن الإنتاج العسكري في الصين قد يكون في الواقع أكبر من ذلك.