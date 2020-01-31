شاهد: اكتشاف النفق الأطول للتهريب بين أمريكا والمكسيك.. مصعد وخط سكة حديد ونظام للتهوية

أعلنت السلطات الأمريكية اكتشاف أطول نفق للتهريب بين الحدود الأمريكية والمكسيكية.

ويبلغ طول النفق أكثر من كيلومترين ويقع على عمق 21 متراً تحت سطح الأرض كما يبلغ عرضه أقل من متر وارتفاعه 1.6 متر.

وقالت السلطات إن النفق، الذي يربط بين مدينة تيوانا المكسيكية بمنطقة سان دييغو في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، تم استخدامه في المقام الأول لتهريب المخدرات بين البلدين.

وتشتهر المنطقة بنشاط عمل جماعة سيناولا المكسيكية لتهريب المخدرات التي كان يرأسها خواكين "إل تشابو" غوزمان قبل أن يحكم عليه بالسجن مدى الحياة في الولايات المتحدة.

ووصف المحققون الأمريكيون التصميم الهندسي للنفق بالمتطور حيث يتضمن وجود كهرباء ونظام للتحذير في حالات انخفاض معدلات نقص الأوكسجين بالنفق.

واكتشفت السلطات الأمريكية عديد أنفاق التهريب عبر حدودها مع المكسيك خلال السنوات الثلاث الأخيرة.