فيديو: احتفالات ودموع في بريطانيا في ليلة وداع أوروبا

تجمع مناصرو بريكست أمام مقر البرلمان الجمعة للاحتفال بخروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي بعد أزمة سياسية عميقة استغرقت ثلاث سنوات، لكن بالنسبة لمعارضي الخروج من التكتل فلم يكن هناك سوى الدموع.

وبعد 47 عاماً من العضوية الأوروبية تخرج بريطانيا من التكتل الجمعة عند الساعة 11,00 مساء (23,00 ت غ)، حيث تجمع حفنة من أشد المؤيدين للخطوة أمام البرلمان قبل 12 ساعة من العد العكسي.

وقال واين غرين البالع 48 عاما "إنه أمر يبعث على الكثير من الارتياح أن نخرج أخيرا من الاتحاد الأوروبي".

وأضاف "هذا لا يقلل من احترام دول الاتحاد الأوروبي، بل مطلق الاحترام لهم جميعاً ودائماً. لكن الاتحاد الأوروبي خدعة، وكان كذلك منذ انضممنا إليه وأنا سعيد بخروجنا منه".

آخرون كانوا هناك يرتدون قبعات الاتحاد وحاملين لافتات تقول "سنعود" و"لقد حطمتم مستقبلي المهني وأحلامي".

وقال المحاسب بيتر بنسون البالغ 57 عاما "الناس حقا مستاؤون حول هذا والبعض قد يقومون بأفعال سخيفة، لقد كانت هناك محاولة انتحار".

وأضاف "كمجموعة سنكون مع بعضنا البعض لندعم بعضنا ونبكي معاً، لكننا سنستيقظ صباح الغد ونحن نشعر بالحزن الشديد".

وأضافت كاترينا غراهام الناشطة في مجال حقوق المرأة والبالغة 31 عاماً "إنه الحزن". وأضافت "إنه أمر مروع للغاية أن يحدث هذا".

أ ب Alberto Pezzali

ويعكس هذا الوضع الجدل المتواصل في البلاد منذ أكثر من عامين بعد تصويت بريطانيا عام 2016 في استفتاء للخروج من الاتحاد الأوروبي.

وقال دانيال برايس مدير مبيعات من برايتون على الساحل الجنوبي لبريطانيا "أعتقد أن هذه كارثة مطلقة".

وفي الوقت الذي استعد فيه أنصار بريكست للاحتفال باللحظة التاريخية، كان الباقون يتطلعون فيه الى اليوم الذي تنضم فيه بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي مجددا.

وقال بنسون "أنا متأكد من أن المملكة المتحدة ستعود إلى الاتحاد الأوروبي في المستقبل، ربما خلال 10 سنوات".

وأضاف "لقد أظهرت فرنسا وهونع كونغ كيف يكون الاحتجاج، نحن كنا مهذبين أكثر مما يجب".

وتابع "كان يجب أن نكون في الشوارع لمنع حركة المرور وقطع الطرق السريعة. يجب ان نفعل ذلك في المرة القادمة".

وفي اسكتلندا، تجمع المئات من مناصري البقاء بالاتحاد الأوروبي امام البرلمان الاسكتلندي لتوديع أوروبا بالغناء والهتافات الحزينة.

وأقيمت الوقفة بعنوان "نفتقدك منذ الآن" في إشارة لافتقاد الاسكتلنديين لأوروبا.

وصوت 62% من الاسكتلنديين لصالح البقاء بالاتحاد الأوروبي خلال استفتاء عام 2016 وهو ما يرتكز إليه الساسة الاسكتلنديين في مطالبهم بإجراء استفتاء على الانفصال عن بريطانيا.