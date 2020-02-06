عباس يتوجه الإثنين إلى نيويورك لعرض مشروع قرار ضد خطة ترامب للسلام

أعلن مسؤول فلسطيني اليوم الأربعاء أن الرئيس محمود عباس سيتوجه إلى نيويورك الإثنين حيث سيقدم الفلسطينيون الثلاثاء مشروع قرار للتصويت ضد خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صالح رأفت لوكالة فرانس برس، إن "مشروع القرار الذي سيتم طرحه للتصويت في مجلس الأمن سيتضمن رفض صفقة ترامب نتنياهو التي هي نقيض قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة بالصراع الفلسطيني".

وأضاف "إذا استخدمت الولايات المتحدة حق الفيتو ضد مشروع القرار فسيتم دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة للانعقاد تحت بند "متحدون من أجل السلام"، وتابع "نتوقع تصويت الغالبية في الجمعية العامة على رفض خطة ترامب نتنياهو".

من جانبه أعلن مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية أن الرئيس عباس "سيصل إلى نيويورك الإثنين المقبل وسيلقي كلمته أمام أعضاء مجلس الأمن الثلاثاء".

وأوضح أنه "بالتنسيق الكامل مع تونس الممثل العربي في المجلس وكذلك مع ممثل الدول الإسلامية مندوب أندونيسيا سيتم تقديم مشروع قرار للتصويت عليه في جلسة مجلس الأمن".

وكان أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أكد الثلاثاء دور الأمم المتحدة كحامية للقانون الدولي في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.

ومن المقرر أن يطلع جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي والمهندس الرئيسي لخطة الإدارة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط والتي أغضبت الفلسطينيين، أعضاء مجلس الأمن ال14 على الخطة في جلسة مغلقة ظهر الخميس.