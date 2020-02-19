موسكو ترفض في الأمم المتحدة إعلانا يطالب بوقف إطلاق النار في سوريا

رفضت روسيا الأربعاء ان يتبنى مجلس الأمن الدولي اعلانا يطالب بوقف العمليات القتالية واحترام القانون الانساني الدولي في شمال غرب سوريا، بناء على اقتراح فرنسا، وفق ما افادت مصادر دبلوماسية.

وصرح السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة نيكولا دو ريفيير للصحفيين إثر اجتماع مغلق للمجلس تخلله توتر حاد "روسيا قالت كلا"، فيما قال نظيره البلجيكي مارك دو بوتسفيرف الذي يتولى الرئاسة الدورية للمجلس "ليس هناك اعلان".

وفي وقت سابق، حذر موفد الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون أمام مجلس الأمن الدولي من "خطر تصعيد وشيك" في شمال غرب هذا البلد بعد التصريحات الاخيرة لتركيا وروسيا. وقال بيدرسون خلال اجتماع شهري لمجلس الأمن حول سوريا "لا يمكنني الحديث عن أي تقدم لوضع حد لأعمال العنف في الشمال الغربي أو لإحياء العملية السياسية"، موضحا أن موسكو وأنقرة لم تتوصلا إلى "أي اتفاق" رغم محادثات مكثفة بينهما، وتصريحاتهما الأخيرة "توحي بخطر تصعيد وشيك".

كما حذرت موسكو الأربعاء الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بعد أن هدد بشن هجوم عسكري في سوريا ضد قوات نظام بشار الأسد في إدلب. ومذكرا بأن 900 ألف شخص نزحوا في محيط إدلب أوضح مساعد الأمين العام للامم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك أن "أكثر من 500 ألف منهم أولاد"