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إيران

وفاة شخصين في ايران جراء فيروس كورونا المستجد

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بقلم:  يورونيوز مع وكالات
مستشفى إيراني
مستشفى إيراني   -  
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إيرنا أرشيف
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أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية "مهر" عن وفاة مواطنيْن اثنين في مستشفى بمدينة قم هذا الأربعاء على إثر إصابتهما بفيروس كورونا المستجد. وقالت الوكالة نقلا عن مدير جامعة العلوم الطبية في قم قوله "توفي مواطنان إيرانيان تم تأكيد إصابتها بفيروس كورونا المستجد في وقت سابق اليوم".

وفي سياق متصل، أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة، كيانوش جهانبور في وقت سابق رصد بعض الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد في مدينة قم خلال اليومين الماضيين. وأضاف: "تم إرسال فرق مباشرة إلى المدينة وفق البروتوكول المعمول به، وتم عزل الحالات المشتبه بها وفحصها".

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