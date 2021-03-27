طارد شاب إيطالي بسيارته شخصين سرقا منه ساعة يده الفاخرة وأوقعهما أرضاً عن دراجتهما النارية من نوع "سكوتر" ثم صدمهما ما أدى إلى مقتلهما على الفور، على ما أفادت وسائل إعلام إيطالية هذا السبت.

حدثت الواقعة مساء الجمعة قرب نابولي، بجنوب إيطاليا، عندما أشهر لصّان على دراجة "سكوتر" قوية مسدساً وهددا به رجلاً كان يقود سيارته بهدف سرقة ساعته من ماركة "رولكس".

إلا أن الضحية البالغ 26 عاماً ما لبث أن لاحقهما بعد السرقة في مطاردة عالية السرعة، وأوقع الدراجة الصغيرة بسيارته ثم صدم مهاجميْه وقتلهما.

وترك سيارته بعد ذلك وسلّم نفسه لعناصر الشرطة في مارانو بضواحي نابولي. وقد أيد شهود أقواله وفق ما ذكرت صحيفة "إل كورييري ديلا سيرا" خصوصاً.

وكان اللصان المشتبه بهما اللذان يبلغان 30 و40 عاماً، من أصحاب السوابق المعروفين ولهما سجل قضائي حافل. وقد عُثر في مكان الحادث على مسدس مُسح رقمه التسلسلي بالإضافة إلى ساعة اليد.