أقنعة وقبل.. أزواج فلبينيون يتحدون فيروس كوفيد-19 ويتبادلون القبل في عقد قران جماعي

ارتدى أكثر من مائتي زوج فلبيني أقنعة جراحة طبية، في ظل انتشار فيروس كوفيد-19 (كورونا)، وتبادلوا القبل في يوم عقد قرانهم في مدينة بوكولود.

وخلال هذا العرس الجماعي الذي نظمته مدينة باكولود الساحلية، تحدى المحبون وأقاربهم الفيروس الذي قضى على أرواح ما يزيد عن 2470 شخصا في أنحاء العالم، معظمهم في الصين.

وقد ازدان بهدو بلدية المدينة المزدحم بالحاضرين، ببياض فساتين الفتيات وقمصان الفتيان الناصع، وكان اللباس هدية لهؤلاء من السلطات المحلية.

وقام المشاركون باستكمال التصاريح الطبية التي تقتضي توضيح تواريخ السفر خلال الأيام 14 الأخيرة، ومرحلة الحجر الصحي بالنسبة للعائدين من الصين (حيث بؤرة انتشار الفيروس وهي مدينة يوهان).

وتعد مناسبات الزواج الجماعي في باكولود تقليدا، دأب عليه الفلبينيون بعد "عيد الحب" (سان فلانتاين)، حيث سجل رقم قياسي بنحو 2013 زوج، شاركوا في مناسبة مماثلة سنة 2013.

وكانت الفلبين سجلت فيها أول حالة وفاة بفيروس كوفيد-19، من بين ثلاث حالات عدوى أصابت ثلاثة صينيين، ولكن حوالي 30 فلبينيا فيما وراء البحار، أصيبوا بعدوى الفيروس.