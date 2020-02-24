الجهاد الإسلامي تعلن مقتل عنصرين جراء غارات إسرائيلية في سوريا

أعلن الجيش الإسرائيلي أنّه شنّ ليل الأحد_الاثنين غارات جوية استهدفت "مواقع" للجهاد الإسلامي قرب دمشق وأدّت لمقتل اثنين من عناصرها، وذلك ردّاً على قصف صاروخي شنّته الحركة الفلسطينية من قطاع غزة على جنوب إسرائيل انتقاماً لمقتل أحد عناصرها برصاص القوات الإسرائيلية نهار الأحد.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنّ "مقاتلات إسرائيلية قصفت أهدافاً إرهابية تابعة لحركة الجهاد الإسلامي جنوب دمشق في سوريا، بالإضافة إلى عشرات الأهداف التابعة للجهاد الإسلامي في جميع أنحاء قطاع غزة".

وأوضح البيان أنّه "في منطقة العادلية الواقعة خارج دمشق قُصف مجمّع لحركة الجهاد الإسلامي كان يُستخدم كمركز لنشاط الجهاد الإسلامي في سوريا".

وفجر الإثنين أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري للجهاد الإسلامي، مقتل اثنين من مقاتليها في القصف الإسرائيلي على سوريا.

وقالت سرايا القدس في بيان تلقّت وكالة فرانس برس نسخة منه فجر الإثنين، إنّها "تزفّ المجاهدين زياد أحمد منصور (23 عاماً) وسليم أحمد سليم (24 عاماً) اللذين ارتقيا إثر قصف صهيوني في دمشق".

واعتبر البيان أنّ استهداف إسرائيل سرايا القدس في سوريا جاء "بعد عجز العدوّ عن مواجهة مجاهدي سرايا القدس في أرض الميدان".

وفي دمشق نقلت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا" عن مصدر عسكري لم تسمّه أنّ "الطيران الحربي الإسرائيلي قام، من خارج مجالنا الجوي ومن فوق الجولان السوري المحتلّ، باستهداف محيط دمشق بأكثر من موجة من الصواريخ الموجّهة".

وأضاف المصدر أنّ "بعضاً" من هذه الصواريخ "تمّ تحييده عن مساره"، في حين تمّ تدمير "غالبية" ما تبقّى منها "قبل الوصول إلى أهدافها"، مشيراً إلى أنّ "التدقيق في نتائج العدوان ما يزال مستمرّاً".

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان فقد استهدف القصف الإسرائيلي "عدّة مواقع للحرس الثوري الإيراني والجهاد الإسلامي على بضعة كيلومترات من مطار دمشق".

ومنذ اندلاع النزاع في سوريا في 2011 شنّ الجيش الإسرائيلي مئات الغارات في سوريا استهدفت بشكل أساسي مواقع للجيش السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني، لكن نادراً ما تبنّت إسرائيل هذه الغارات.

وهذه ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها حركة الجهاد الإسلامي في سوريا بغارات إسرائيلية.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر الفائت أسفرت غارة إسرائيلية على مبنى في حيّ المزّة في دمشق عن مقتل شخصين، أحدهما نجل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أكرم العجوري.

والجهاد الإسلامي، الحليفة لحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، تنشط في الأراضي الفلسطينية وكذلك في سوريا وقد أطلقت الأحد أكثر من 20 صاروخاً وقذيفة هاون من قطاع غزة على جنوب إسرائيل.

ولم يُعرف في الحال ما إذا أسفرت الغارات الإسرائيلية في سوريا عن خسائر في الأرواح.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي أنّه شنّ غارة جوية على مسلّحين من الجهاد الإسلامي في شمال غزة كانوا يستعدّون لإطلاق صواريخ على جنوب إسرائيل.

BREAKING: We just struck Islamic Jihad terror targets in both Syria & Gaza in response to rockets fired at Israeli civilians today. — Israel Defense Forces (@IDF) February 23, 2020

وفي غزّة أعلنت وزارة الصحة أنّ الغارات الإسرائيلية أسفرت عن إصابة أربعة أشخاص بجروح.

وأتى هذا التصعيد الإسرائيلي ردّاً على أكثر من 20 صاروخاً وقذيفة هاون أطلقت من القطاع الفلسطيني المحاصر باتّجاه إسرائيل وأدّت لإنطلاق صفّارات الإنذار في مدينة عسقلان وأماكن أخرى في جنوب إسرائيل التي أمرت المدارس الواقعة على مقربة من غزة بإغلاق أبوابها الإثنين.

وفي حين أكّد الجيش الإسرائيلي أنّ منظومة الدفاع الصاروخي "القبّة الحديد" اعترضت أكثر من عشرة من هذه الصواريخ، لم ترد تقارير عن سقوط إصابات من جرّاء هذا القصف الذي أعلنت الجهاد الإسلامي مسؤوليتها عنه.

وقالت حركة الجهاد الإسلامي إنّها شنّت هذا القصف ردّاً على مقتل أحد عناصرها بنيران القوات الإسرائيلية على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل في وقت سابق من نهار الأحد.

وبحسب الجيش الإسرائيلي فإنّ القتيل الذي سحبت جرافة إسرائيلية جثته إلى داخل الأراضي الإسرائيلية حاول مع ناشط آخر كان برفقته زرع متفجّرة قرب السياج الفاصل بين القطاع وإسرائيل.

وقال متحدث باسم الجيش لفرانس برس "بعد النجاح في إحباط الهجوم قرب سياج قطاع غزة هذا الصباح، أخذت جرافة للجيش جثة أحد المعتديَيْن".

وبحسب حركة الجهاد الإسلامي فإنّ القتيل هو عنصر في سرايا القدس ويدعى محمد علي الناعم ويبلغ من العمر 27 عاماً وقتل "أثناء تأدية واجبه الجهادي، حيث ارتكب الاحتلال عدواناً سافراً باستهدافه والتنكيل بجثمانه الطاهر وسحبه بطريقة تدلّل على العدوانية والحقد".

وبعد الحادثة، انتشر فيديو من غزة يظهر جرافة تقترب من جثة الشاب فيما كان رجال بدوا غير مسلّحين يحاولون سحبها.

وسمع صوت إطلاق نار دفع بالآخرين إلى الابتعاد، ما أتاح للجرافة سحب الجثة. وشوهدت دبابة إلى جانب هذه الجرافة.

وتتّبع إسرائيل سياسة احتجاز جثث ناشطين من غزة لاستخدامها في عمليات تبادل مع حركة حماس التي تحتجز جنديين إسرائيليين منذ 2014.

وبثّ الجيش الإسرائيلي مشاهد "للعبوة الناسفة التي زرعتها صباحاً المجموعة الإرهابية" التابعة للجهاد الإسلامي، مشيراً إلى أنّ المجموعة نفسها "متورّطة في محاولتين سابقتين لزرع عبوات ناسفة قرب السياج الفاصل في الأشهر الماضي".