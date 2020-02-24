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البرازيل

شاهد: منافسة شرسة بين كبرى مدارس السامبا في كرنفال ريو دي جانيرو

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بقلم:  يورونيوز
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شاهد: منافسة شرسة بين كبرى مدارس السامبا في كرنفال ريو دي جانيرو
حقوق النشر
أ ب - Leo Correa
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تنافست يوم أمس الأحد كبرى مدارس السامبا في شوارع البرازيل من خلال عشرات العروض الفنية التي تم تقديمها في كرنفال ريو دي جانيرو السنوي.

وكانت هذه الليلة الأولى من المسابقة التي تستمر ليومين ويتوجه خلالها الراقصون والموسيقيون والفنانون إلى المنطقة الاستعراضية سامبودرومو ماركيز دي سابوكاي ويسدلون ستار العروض أمام لجنة تحكيم وجموع غفيرة من الجماهير.

ويعد هذا العرض الذي بدأ بالنشيد الوطني أكثر من مجرد مسابقة رقص، ويستخدم أيضًا لتسليط الضوء على العديد من القضايا الاجتماعية المهمة في البرازيل مثل التعصب الديني والعنصرية والعنف.

وقال تاينارا ماتياس دا سيلفا مدرس لغة إنجليزية يبلغ من العمر 26 عامًا وكان أحد الراقصين المشاركين في مدرسة إستاسيو دي سامبا، إنه على الرغم من الأزمة الحالية التي تواجه العديد من فرق الرقص في ريو فيما يتعلق بالتمويل والموارد، فإن الكرنفال سيستمر في الازدهار.

وظهرت النتائج الخاصة بالفرق الراقصة على 10 فئات، ومنها أداء الراقصين وأزيائهم الزاهية.

أ بSilvia Izquierdo

ينتهي أكبر كرنفال في العالم، الذي يبلغ عدد المشاركين فيه حوالى مليوني شخص، يوم الأربعاء.

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