تغريم مربي مواشي إسكتلندي لكم خروفين

تم تغريم مزارع إسكتلندي، الثلاثاء، بقيمة 550 جنيهاً إسترلينياً بعد أن أقر بأنه مذنب بلكم وركل خروفين. وأقر مربي المواشي بتهمة إساءة معاملة الحيوانات، بعدما ظهر في مقطع فيديو مصور، وهو يلكم خروفين على الوجه، حسب ما قالته جمعية الرفق بالحيوانات الثلاثاء.

وقد تم تغريم وليام بروان، البالغ من العمر 59 عاما، بملغ قدره 550 جنيها إنكليزيا (715 دولارا)، وذلك بموجب قانون صادر عام 2006، حول "رفاه الحيوانات"، بعد أن أقر بأنه مذنب بلكم وركل خروفين في مزرعته، الواقعة جنوب إدنبره، عام 2018.

وأثارت الجمعية الاسكتلندية لمكافحة معاملة للحيوانات بوحشية، المخولة برفع قضايا إلى المدعين العامين، لأشخاص يشتبه في معاملتهم بوحشية للحيوانات، هذه القضية، وعملت على كشف ما قام به هذا المزارع.

وقال رئيس الجمعية "نأمل أن تكون الغرامة تحذير من أن هذا السلوك غير مقبول". وذكرت الجمعية أن براون كشفه عامل متخف في مجال حماية "رفاه الحيوانات" أرسلته جمعية "بيتا" لحماية الحيوانات.