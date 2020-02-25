تونس: مقتل جهادي خلال عملية أمنية في مرتفعات القصرين

أعلنت وزارة الداخلية التونسية مقتل جهادي خلال عملية أمنية في مرتفعات ولاية القصرين في وسط غرب البلاد. وأشار بيان لوزارة الداخلية في بيان مقتضب إنّ "الإرهابي" قتل خلال عملية مشتركة نفّذتها وحدات من الحرس الوطني وأخرى من الجيش، مشيرة إلى أنّ العملية "لا تزال متواصلة".

وتعتبر جبال القصرين ملاذا لجماعات جهادية، مثل "تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" و"جند الخلافة" المرتبط بما يسمى بتنظيم "الدولة الإسلامية". وتنفّذ قوات الأمن والجيش باستمرار عمليات أمنية ضدّ هؤلاء الجهاديين.

وشهدت تونس إثر ثورة العام 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي صعودا للجماعات الجهادية التي نفّذت العديد من الهجمات قتل فيها عشرات من عناصر الجيش والشرطة بالإضافة إلى مدنيين وسياح أجانب.

ولا تزال البلاد تخضع لحالة طوارئ منذ الهجوم الانتحاري الذي استهدف في نوفمبر-تشرين الثاني 2015 حافلة تابعة للأمن الرئاسي في تونس العاصمة وأسفر عن مقتل 12 عنصرا أمنيا.