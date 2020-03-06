إنفجار في محيط السفارة الأمريكية في العاصمة تونس

وقع انفجار صباح الجمعة 6 من شهر مارس/آذار، في حي السفارة الأمريكية في العاصمة التونسية تونس. حسبما أعلنته الوزارة الداخلية. وقال شهود عيان إن إنتحاريا قام بتفجير نفسه في الحي الذي تقع فيه السفارة الأمريكية في تونس بواسطة دراجة نارية.

وأحدث الإنفجار ذعرا وقلقا لدى المواطنين الذين كانوا يسيرون بالقرب من السفارة في منطقة البحيرة "بيرج دو لاك" الواقعة على بعد حوالي 10 كيلومترات من وسط تونس.

وغردت السفارة الأمريكية في تونس عبر صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" "فرق الطوارئ بصدد الإستجابة للانفجار الذي وقع منذ قليل بالقرب من السفارة الأمريكية يرجى عدم التواجد بالمنطقة ومراقبة وسائل الإعلام واتباع التعليمات الأمينة".

وتعتبر المنطقة التي وقع فيها الانفجار مساحة تجارية، حيث تلقت تهديدات بالقنابل في ديسمبر/كانون الثاني من العام المنصرم.

قُتل منفذ محاولة الهجوم على السفارة الأمريكية في تونس في التفجير وكان يتنقل على دراجة نارية حسبما أفادت الشرطة.

وقال مسؤول في الشرطة لـ"فرانس براس" إن الانفجار خلف جرحى لكنه لم يتمكن من تحديد العدد، وأضاف أن "العملية فاشلة"، موضحاً أن مهاجماً حاول دخول السفارة ومنعه أعوان الشرطة.

وأصيب خمسة من عناصر الشرطة خلال الانفجار. حسبما ذكرته وسائل إعلام تونسية.