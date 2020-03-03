"الثلاثاء الكبير".. ما هو وما هي أهميته في السباق الانتخابي الأمريكي؟

اليوم الثلاثاء الثالث من مارس 2020، يصادف يوم "الثلاثاء الكبير"، يوم ينتظره الأمريكيون ويتطلع إليه الساسة وصناع القرار ويهابه المرشحون المحتملون لسباق الرئاسة الأمريكية.

إذاً ساعات تفصلنا عن بدء مجريات هذا اليوم الانتخابي، المندرج في إطار الانتخابات التمهيدية، والذي إن لم تكن نتائجه حاسمة بشكل كبير فهو على الأقل سيعطي مؤشرات قوية حول هوية مرشحي الأحزاب الأوفر حظاً بالوصول إلى سباق الرئاسة.

نتعرف معكم على ماهية هذا اليوم وأبرز ما يميزه في هذه الدورة من انتخابات الرئاسة الأمريكية.

ما هو الثلاثاء الكبير؟

هو الثلاثاء الذي يدلي فيه حوالي ثلث الناخبين الديمقراطيين بأصواتهم في ترشيح الحزب للرئاسة.

وتصوت فيه حوالي 14 ولاية أمريكية وإقليم واحد.

كذلك الحزب الجمهوري يخوض انتخابات تمهيدية ومؤتمرات حزبية في يوم الثلاثاء الكبير.

للمزيد:

14 ولاية تختار في "الثلاثاء الكبير" مرشحها الديمقراطي بين بايدن وساندرز لمواجهة ترامب

لماذا هو مهم؟

سيختار الناخبون مرشحيهم الديمقراطيين المفضلين في 15 سباق عبر انتخاب 1،344 مندوبًا لمؤتمر الحزب الديمقراطي ، أي أكثر من ثلث المجموع البالغ تقريباً 4000. ستشمل الانتخابات أكبر ولايتين من حيث عدد السكان ، كاليفورنيا وتكساس. الولايتان لديهما 415 و 228 مندوبًا على التوالي.

الولايات الأربع التي أجرت انتخاباتها التمهيدية أو مؤتمراتها الحزبية حتى الآن - أيوا ونيو هامبشاير ونيفادا وساوث كارولينا - لا تضم ​​سوى 155 مندوبًا، ما يعادل 4 % من المجموع.

ويلعب الثلاثاء الكبير دوراً بتضييق هامش الخيارات، حيث يسهم باستبعاد بعض المرشحين الذين يفشلون بالفوز بمندوبين في الولايات الرئيسية.

يحتاج المرشح إلى 991 للحصول على الترشيح.

ما الذي يميز الثلاثاء الكبير هذا العام؟

- يوم ديمقراطي بامتياز

هذا العام الثلاثاء الكبير هو يوم ديمقراطي بامتياز، حيث تتنافس أسماء عدة لتحظى بترشيح الحزب الديمقراطي (بيرني ساندرز، جو بايدن، إليزابث وارن، ومايكل بلومبيرغ)، في حين يبدو الموضوع محسوماً على الضفة الأخرى لدى الجمهوريين لصالح الرئيس الأمركي دونالد ترامب لذا التركيز ينصب على الديمقراطيين.

للمزيد:

انقسام في هوليوود بسبب المرشح الديمقراطي الأقدر على هزيمة ترامب

- إطلالة مايكل بلومبيرغ

سيسجل هذا الثلاثاء أول إطلالة لرجل الأعمال مايكل بلومبيرغ، وسيكون بمثابة الاختبار الأول للرجل الذي لم يخض الانتخابات التمهيدية في الولايات الأربعة التقليدية الأولى في شباط/ فبراير.

وبدلاً من ذلك، اختار بلومبيرغ أن ينفق ببذخ على حملته في الولايات التي تصوت يوم الثلاثاء الكبير أو بعده ، مما دفع المرشحين الآخرين ومؤيديهم إلى اتهامه بمحاولة شراء الانتخابات.

للمزيد:

تويتر يعلق 70 حسابا مؤيدا لمايكل بلومبرغ لانتهاكها قواعد المنصة

- مشاركة كاليفورنيا

باختلاف عن الأعوام السابقة، ستشارك كاليفورنيا هذا العام في الثلاثاء الكبير وستصوت فيه عوضاً عن إقامة انتخاباتها التمهيدية كما اعتادت في حزيران/ يونيو..

باعتبارها الولاية الأكثر اكتظاظًا بالسكان، تشكل كاليفورنيا 30 % من المندوبين الذين سيتم اختيارهم في هذا اليوم، مما يجعلها حاسمة في حصر الخيارات.

- انسحاب ثلاثة مرشحين

انسحب ثلاثة مرشحين من السباق الانتخابي قبل الثلاثاء الكبير هم عمدة مدينة ساوث بيند في ولاية إنديانا بيت بوتيجيج و السيناتور آمي كلوبوشار والملياردير توم ستاير.

للمزيد:

بوتيدجيدج ينسحب من الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي

الملياردير توم ستاير ينسحب من السباق الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية

كلوبوشار تنسحب من سباق ترشح الديمقراطيين وتعلن تأييدها بايدن

هذه الانسحابات قرأ فيها مراقبون تعزيزاً لحظوظ نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن خاصة بعد إعلان بوتيجيج وكلوبوشار دعمهما له كمرشح ديمقراطي معتدل في وجه اليساري بيرني ساندرز، السناتور عن ولاية فيرمونت.

للمزيد:

ترامب: الديمقراطيون "ينظمون انقلاباً ضدَّ بيرني ساندرز"

وتصدر ساندرز السباق الديمقراطي لمواجهة ترامب في تشرين الأول/نوفمبر المقبل بعد ثلاث جولات قوية في ثلاث ولايات.

لكن بايدن حقق فوزاً مفاجئاً السبت في كارولينا الجنوبية، وبالتالي عادت فرصه للنمو خاصة بعد الدعم الذي تلقاه من المنسحبين، إلا أن هذا لا يخفف من قلق الديمقراطيين من صعود ساندرز وحصوله على الترشيح.

للمزيد:

جو بايدن يفوز بالانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ساوث كارولاينا

ساندرز: "الاشتراكي" الذي يثير مخاوف الديمقراطيين بمدح كوبا ودعم الفلسطينيين

الولايات المشاركة

تشارك 14 ولاية وإقليمًا أمريكيًا واحدًا.

أبرز الولايات المشاركة في هذا الثلاثاء لهذا العام، كاليفورنيا وتكساس وأوكلاهوما وفرجينيا ونورث كارولاينا وكولورادو وماساتشوستس.

إضافة إلى ألاباما وأركنساس وماين ومينيسوتا وتينيسي ويوتا وفيرمونت وساموا الأمريكية، والديمقراطيين في الخارج.

يتم إعطاء كل ولاية عددًا معينًا من المندوبين بناءً على مزيج من السكان وأهمية الولاية بالنسبة للحزب الديمقراطي.

ما الذي يأمله المرشحون المحتملون؟

يطمح بيرني ساندرز لتحقيق فوز كبير في كاليفورنيا، الولاية ذات العدد الأكبر من المندوبين.

للمزيد:

ساندرز يفوز في الانتخابات التمهيدية للديمقراطيين في نيوهامبشر وتراجع كبير لبايدن

ساندرز يعزز موقعه في الانتخابات التمهيدية للديمقراطيين بعد فوزه في ولاية نيفادا

وسيتعين على جو بايدن الفوز بعدد من الولايات الجنوبية الأكثر محافظة، لتحقيق زعمه بأنه الديمقراطي الوحيد الذي يمكنه الفوز في الولايات الجمهورية ضد دونالد ترامب.

في حين تحتاج السناتور إليزابيث وارن إلى استعادة زخمها بعد فشلها في الوصول إلى المركزين الأول والثاني في ولايات التصويت المبكرة.

ويسعى الملياردير مايكل بلومبيرغ لتحويل المبالغ الكبيرة التي أنفقها على الدعاية إلى نجاح انتخابي.

متى تعلن النتائج؟

عادة ما تغلق استطلاعات الرأي حوالي الساعة 7 مساءً أو 8 مساءً مما يعني أن بعض الولايات ستعلن نتائجها بحلول الساعات الأولى من صباح الأربعاء. إلا أن بعض الولايات، مثل كاليفورنيا، قد تحتاج وقتاً أطول للإعلان، فكاليفورنيا تقبل التصويت عن طريق الرسائل الإلكترونية حتى ثلاثة أيام بعد الثلاثاء الكبير مما يعني تأخراً في عملية الإحصاء وإعلان النتائج فيها.

للمزيد:

هل يحكم "يهودي" الولايات المتحدة الأمريكية؟

كيف بدا الثلاثاء الكبير عام 2016؟

شاركت اثنا عشر ولاية في الثلاثاء الكبير عام 2016.

ديمقراطياً فازت هيلاري كلينتون في سبع ولايات بينما فاز بيرني ساندرز في أربع ولايات.

على الجانب الجمهوري فاز دونالد ترامب في سبع ولايات بينما فاز تيد كروز أقرب منافسيه في ثلاث ولايات فقط ولم ينجح مارك روبيو إلا في ولاية واحدة.