شاهد: مركبة يوتو-2 الصينية تجري عمليات استكشاف على القمر

أكدت وكالة الفضاء الصينية "سي اس أس ايه" وصول سفينة الفضاء الصينية يوتو -2 إلى الجانبين الشمالي الغربي والجنوبي الغربي لمواصلة الاستكشافات العلمية الخاصة بهاتين المنطقتين من القمر. وحسب المعلومات التي قدمتها وكالة الفضاء الصينية، فقد قطعت يوتو-2 مسافة 399.788 مترا على الجانب البعيد من القمر.

وسبق وأن أنهى المسبار "ورانج" و"تشانغ آه-4" مهمتهما حيث انتقلا إلى وضع السبات في الليلة القمرية الخامسة عشرة في الـ 2 مارس-آذار حسب مركز برنامج استكشاف القمر والفضاء. وكانت حالة تشغيل مسبار "تشانغ آه-4" طبيعية إذ تمّ تشغيل حمولات الإشعاع النيوتروني وتجربة الذرات المحايدة والطيف الإشعاعي منخفض التردد في العمليات. وقام مسبار "تشانغ آه-4"، الذي تم إطلاقه في الـ 8 ديسمبر-كانون الأول، بعملية هبوط سلسة لأول مرة على حفرة "فون كارمان" في حوض "آيتكين" بالقطب الجنوبي على الجانب البعيد من القمر.

وسيقوم العلماء على الأرض بتخطيط العمل لكل من المسبار وسفينة الفضاء في اليوم القمري التالي، بعد تحليل البيانات التي تم جمعها خلال هذه الليلة القمرية. ويتميز الجزء البعيد من القمر بميزات فريدة، ويقول العلماء إنّ "تشانغ آه-4" يمكن أن يحقق نتائج مذهلة. وتشمل مهام "تشانغ آه-4" إجراء عمليات رصد فلكية منخفضة التردد ومسح التضاريس والتشكيلات الأرضية، والكشف عن التركيبة المعدنية والبنية السطحية للقمر الضحلة وقياس الإشعاع النيوتروني والذرات المحايدة.