السعودية: فتح المطاف مؤقتا لغير المعتمرين بالكعبة وشهادة طبية لدخول البلاد

أعلنت وكالة الأنباء السعودية عن صدور أمر ملكي بالسماح بفتح المطاف للطائفين من غير المعتمرين وذلك بعد أيام من قرار المملكة تعليق العمرة للمواطنين والأجانب خوفاً من وصول فيروس كورونا إلى مكة والمدينة المنورة.

وقالت الوكالة نقلاً عن عبد الرحمن السديس، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، إن فتح المطاف يسري بدءاً من فجر اليوم السبت مع ضرورة "الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتعاون مع جميع العاملين في المسجد الحرام".

وكانت السعودية قد قررت إغلاق الحرمين الشريفين بين صلاتي العشاء والفجر وإغلاق صحن المطاف حول الكعبة طوال فترة تعليق العمرة.

شهادات خلو من الإصابة

كذلك ألزمت وزارة الداخلية السعودية من يرغب في دخول البلاد قادماً من الدول التي ظهرت فيها حالات الإصابة بالفيروس "تقديم شهادة مخبرية PCR تثبت خلوه من الإصابة به".

وأضافت الوزارة أن القرار يسري على من أقام في واحدة من تلك الدول خلال مدة 14 يوماً التي تسبق دخوله المملكة على أن تحدد السفارات السعودية المختبرات الطبية المعتمدة التي يمكنها إصدار تلك الشهادات.

ويأتي ذلك قبل شهور من بدء موسم الحج حيث يتوجه أكثر من مليوني مسلم من كل أصقاع المعمورة كل عام إلى مكة والمدينة المنورة.