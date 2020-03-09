فرنسا: منع التجمعات لأكثر من ألف شخص بسبب كورونا

منعت فرنسا، الأحد، التجمعات التي تضم أكثر من ألف شخص للحد من إنتشار فيروس كورونا الجديد، وذلك إثر اجتماع لمجلس الدفاع في قصر الإليزيه استمر أكثر من ساعتين.

وقال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران "على المستوى الوطني، سيتم حظر كل التجمعات التي تضم أكثر من ألف شخص. سيرفع المسؤولون المحليون والوزراء قائمة بالأحداث التي تعتبر مفيدة لحياة الأمة، من ضمنها التظاهرات والمسابقات واستخدام وسائل النقل العام".

وكانت فرنسا منعت حتى منتصف نيسان/أبريل التجمعات التي تضم أكثر من خمسة آلاف شخص.

واضاف فيران "لا نزال حتى هذا المساء في المرحلة الثانية، هذا يعني ان اولويتنا هي القيام بكل ما هو ممكن لابطاء انتشار الفيروس على التراب الوطني".

وتابع ان "الوباء حتى الان لم يطاول البلاد برمتها، لكنه ينتشر في بعض المناطق".

وسجلت آخر حصيلة للوباء في فرنسا اصابة 1126 شخصا ووفاة 19.