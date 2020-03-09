وفاة 27 شخصا في إيران تسمما بمشروبات كحولية مغشوشة اعتقدوا أنها تشفي من كورونا

ذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء "إرنا"، أن 27 شخصا قضوا نحبهم في إيران بعد أن تناولوا مادة الميثانول بعد انتشار شائعات أن تناول الكحول يساعد في الشفاء من فيروس كورونا الجديد.

وتعد إيران إحدى أكبر بؤر كورونا الجديد بعد الصين القارية التي انتشر منها الفيروس.

وأشارت الوكالة إلى وفاة عشرين شخصا في محافظة خوزستان في جنوب غرب إيران وسبعة في محافظة ألبرز جراء تناول مشروبات كحولية مغشوشة.

وتناوُل الكحول محظور في الجمهورية الإسلامية، إلا أن الحظر لا يشمل الأقليات غير المسلمة.

وعادة ما تفيد وسائل الإعلام المحلية بتسجيل وفيات جراء التسمم بكحول مغشوشة.

وقال علي إحسان بور المتحدّث باسم مستشفى جندي شاهبور الجامعي في الأهواز، عاصمة محافظ خوزستان، إن 218 شخصا أدخلوا المستشفى بحالات تسمم.

وقال إحسان بور، إن حالات التسمم سببها "شائعات تفيد بأن تناول الكحول يمكن أن يكون فاعلا في معالجة فيروس كورونا".

ونقلت إرنا عن نائب المدعي العام في محافظة ألبرز محمد اغا ياري قوله، إن المتوفين شربوا مادة الميثانول بعدما وقعوا ضحية "تضليل لنص نشر على شبكة الإنترنت"، معتقدين أن تناول الكحول "يكافح" فيروس كورونا و"يشفي منه".

ويمكن أن يؤدي تناول كميات كبيرة من الميثانول إلى فقدان البصر وإلحاق الضرر بالكبد وحتى الوفاة.

وتسعى إيران لاحتواء فيروس ووهان التاجي الذي انتشر في كل محافظاتها وأودى بحياة 237 شخصا وأصاب أكثر من سبعة آلاف.

واعتبارا من الأحد سجّلت إيران 69 وفاة بفيروس كورونا بينها 16 حالة في محافظة خوزستان، وفق وكالة "إرنا".