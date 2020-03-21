ألمانيا مستعدة لاستقبال مرضى فرنسيين مصابين بفيروس كورونا

أعرب متحدث باسم وزارة الصحة المحلية في مقاطعة بادن-فورتمبيرغ الألمانية اليوم السبت عن استعداد هذه المنطقة الحدودية مع فرنسا لاستقبال مرضى فرنسيين مصابين بكوفيد-19 يحتاجون دعما بالتنفس الاصطناعي.

وقال المتحدث الذي أكد المعلومة المنشورة في جريدة محلية، إن الوزارة طلبت من "كل مستشفيات المقاطعة استقبال مرضى يحتاجون تنفسا اصطناعيا من المنطقة الحدودية بين ألمانيا وفرنسا ضمن ما تسمح به الإمكانات".

وأضاف في تصريح لوكالة فرانس برس، أن مستشفيات منطقة الألزاس الفرنسية الحدودية المتضررة من الوباء "بلغت أقصى قدرة استيعابية في ما يخص معالجة" المصابين بالفيروس الذي ينتشر بسرعة عالية في أوروبا.

وتابع "رغم أن إمكاناتنا محدودة أيضا، إلا أننا سنساعد بالتأكيد جارنا الفرنسي".

ووفق الجريدة المحلية، يتعلق الأمر بالمرضى الذين يحتمل أن يتوفوا في الأيام المقبلة بسبب نقص الدعم بالتنفس الاصطناعي.

وأضافت الصحيفة أن المنطقة الألمانية تحوي حاليا نحو 2300 سرير مجهز، 80 بالمئة منها مشغولة. ويتلقى نحو 20 مصابا بفيروس كورونا الجديد دعما بالتنفس الاصطناعي في المقاطعة.

وأعلنت ألمانيا أخيراً رغبتها في مضاعفة عدد الأسِرة المدعومة بأجهزة تنفس اصطناعي في المستشفيات لضمان القدرة على رعاية المصابين بكوفيد-19 الذي يؤدي في بعض الحالات إلى التهابات رئوية حادة.

ويوجد في البلاد حاليا ما يقارب 25 ألف سرير من هذا النوع.