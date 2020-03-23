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المملكة العربية السعودية

شاهد: شوارع الرياض خاوية على عروشها بعد فرض السعودية حظر التجوال بسبب وباء كورونا

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بقلم:  يورنيوز مع أ ف ب
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شاهد: شوارع الرياض خاوية على عروشها بعد فرض السعودية حظر التجوال بسبب وباء كورونا
حقوق النشر  أ ف ب
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اختفى المارة وسائقو السيارات بشكل شبه تام من شوارع العاصمة السعودية الرياض إثر إعلان المملكة الإثنين عن حظر تجوال يبدأ من السابعة مساءً وحتى السادسة صباحاً للحد من انتشار فيروس كورونا.

وظهر شارع الملك فهد وسط العاصمة، والمشهور عادة بازدحامه بالسيارات، خاوياً على عرشه إلا من بعض دوريات الشرطة التي تتابع تطبيق الحظر.

وأعلنت السعودية عن بدء الحظر اليوم ولمدة 21 يوماً وذلك بعد أن وصل عدد الإصابات بالفيروس في المملكة إلى أكثر من 560 شخصاً إثر تسجيل 51 إصابةً جديدة اليوم فقط وهو أعلى إجمالي إصابات في دول مجلس التعاون الخليجي.

وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس) إن وزارة الداخلية ستقوم"باتخاذ ما يلزم لتطبيق منع التجول".

ويستثنى من القرار "منتسبو القطاعات الحيوية من القطاعين العام والخاص الذين تتطلب أعمالهم الاستمرار في أدائها أثناء فترة المنع، ويشمل ذلك القطاعات الأمنية والعسكرية والإعلامية، والعاملين في القطاعات الصحية والخدمية الحساسة".

وبحسب الداخلية السعودية، "يعاقب من يخالف أحكام منع التجول بغرامة قدرها 10 آلاف ريال (2663 دولار) وتضاعف الغرامة في حال العود، فإن عاد المخالف إلى ارتكاب المخالفة بعد ذلك فيعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على 20 يوماً".

وأكدت الوزارة أن هذا "لا يسري على حالات الضرورة القصوى - بما في ذلك الحالات الصحية الطارئة".

وخرجت دوريات للشرطة في شوارع الرياض تناشد المواطنين الالتزام بالحظر المفروض.

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