فون دير لاين تنتقد "أنانية" بعض الدول الأوروبية وتدعو للتضامن خلال محنة كورونا

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن أوروبا في "معركة من أجل حياتها" مع ارتفاع عدد الوفيات ومعدل الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء القارة الأوروبية. واعتبرت الأزمة التي تسبب فيها فيروس كورونا القاتل نقطة تحول لدول الاتحاد السبع والعشرين. مضيفة أن المنطلقات التي قام عليها الاتحاد الأوروبي منذ نشأته إنما تبرز قيمتها اليوم عبر ضرورة الإجماع على القرار الواجب اتخاذه في الوقت الراهن.

ضرورة تعاضد الدول الأوروبية وقت المحن

في خطابها الحماسي الذي كان يشيد بقيمة تعاضد دول الاتحاد أوقات المحن، انتقدت فون دير لاين الدول التي توقفت عن تصدير المعدات الطبية إلى دول أخرى أو ابتعدت عن المبادرة الأوروبية التي تقضي بمواجهة الفيروس وركزت جل اهتمامها على تحقيق المصلحة الوطنية الضيقة.

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين:

"لقد اختارت بعض الدول الالتفات إلى نفسها في وقت كانت أوروبا بحاجة إلى أن يكون بعضها بجانب بعض" مضيفة أن "التاريخ يسجل كل شيء عنا في هذه اللحظة".

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين انتقدت أنانية بعض الدول الأوروبية و إحجامها على الوقوف متضامنة مع بعضها في أوقات المحن.واعتبرت أن وفرة مخزون أوروبي من المعدات والأقنعة الطبية سيساعد في سد النقص الذي عرفته اسبانيا وإيطاليا على حد سواء.

إشادة بعمل الطواقم الطبية و محلات بيع المواد الغذائية

أورسولا فون دير لاين أشادت أيضا بما يقوم به الأطباء وطاقم خدمات التمريض لتقديم الرعاية الطبية للأشخاص من المصابين والمرضى في أنحاء أوروبا وتحدثت عن الأخطار المحدقة بهم و يجازفون بحياتهم من أجل إنقاذ أجدادنا وزملائنا وجيراننا ،مضيفة من جهة أخرى إن عمال المحلات التجارية والسائقين فضلا عمن هم في الخطوط الأمامية،فقد أثنت على جهودهم ثناء حسنا.