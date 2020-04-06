رئيس وزراء إيرلندا يسعى للعودة لمزاولة الطب من أجل محاربة كورونا

اقترح رئيس الوزراء الإيرلندي، ليو فارداكار، على الهيئات الصحية في بلاده أن يعود إلى العمل ليوم واحد في الأسبوع كطبيب إلى جانب احتفاظه بمنصبه الحالي تحفيزاً لجهود بلاده في محاربة فيروس كورونا المستجد والذي خلف إلى حد الآن 158 حالة وفاة وما يقرب من 5000 حالة إصابة في البلاد.

عمل فارادكار ، 41 عامًا ، كطبيب عام في دبلن حتى 2013 قبل أن يدخل معترك السياسة وانتخابه نائبا في الجمعية العامة الإيرلندية.

وقال متحدث باسم الحكومة الإيرلندية: " لقد عبر رئيس الوزراء عن رغبته في المساعدة بالطريقة البسيطة التي رآها مناسبة"

يعمل العديد من أفراد عائلة رئيس الوزراء الإيرلندي في مجال الطب، فقد كان والده طبيبا ووالدته ممرضة، حيث عملا في هيئة الصحة العامة البريطانية في لندن.

وقال فارداكار في وقت سابق إنه أمضى يوم الأحد في تقديم المشورة الطبية عبر الهاتف للأشخاص المعنيين بفيروس كورونا.

وناشدت هيئة الخدمات الصحية في أيرلندا الشهر الماضي جميع المتخصصين في الرعاية الصحية تسجيل أنفسهم في قوائمها المخصصة حتى ولو لم يسبق لهم أن عملوا لدى مراكزها سابقا. والتحق نتيجة لذلك آلاف من الأطباء المتقاعدين وطلاب كليات الطب كما عاد بعضهم من الخارج أيضا.