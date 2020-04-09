زيادة أسعار الخبز في الخرطوم تزامنا مع مرور عام على إطاحة البشير

أعلنت السلطات السودانية الأربعاء زيادة أسعار الخبز في العاصمة الخرطوم بالتزامن مع مرور عام على إطاحة الجيش بالرئيس السوداني عمر البشير، إثر انتفاضة شعبية بدأت في كانون الأول/ديسمبر 2018 جراء زيادة أسعار الخبز.

وقال بيان صادر عن مكتب والي الخرطوم الفريق أحمد عابدون "توصلنا إلى السماح بإنتاج قطعة الخبز وزن ( 45-50 غرام) تباع للمستهلك بجنيه واحد (0,018$) على أن تكون قطعة الخبز وزن ( 80-90 غرام ) بجنيهين (0,036$)".

وكانت قطعة الخبز وزن 70 غرام تباع بجنيه واحد.

وفي أواخر 2018 اندلعت احتجاجات في مدينة عطبرة 350 كلم شمال العاصمة، نتيجة لزيادة السلطات أسعار الخبز، وسرعان ما انتقلت الاحتجاجات إلى كل أنحاء البلاد ثم تصاعدت المطالب حتى المطالبة بسقوط البشير وهو ما استجاب له الجيش في 11 نيسان/أبريل 2019.

ووفق إحصاءات رسمية يستهلك السودان سنويا 2 مليون طن من القمح يتم استيراد معظمها، في ظل معاناة البلاد من نقص النقد الأجنبي ووصول معدل التضخم إلى 72%.

ويعاني السودانيون على مدار أشهر في الحصول على رغيف الخبز وتقف الصفوف لساعات أمام المخابز لشراء الخبز.

ومنذ انفصال جنوب السودان عن السودان عام 2011، يعاني اقتصاد البلاد من ارتفاع معدّلات التضخم وتراجع قيمة الجنيه السوداني إثر فقدان عائدات نفطية كبيرة.