ترامب يواجه انتقادات حادة بسبب طبع اسمه على شيكات المساعدات المالية للأمريكيين

انتقدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي الرئيس دونالد ترامب بعد الكشف عن أنّ اسم الرئيس سوف يطبع على شيكات التحفيز الاقتصادي للأمريكيين، واصفة هذه الخطوة بأنها "معيبة" كونها ستتسبّب بتأخير الدفع لملايين العائلات والشركات التي تعاني جرّاء أزمة فيروس كورونا الجديد.

وأكّدت وزارة الخزانة الأمريكية لفرانس برس، أنّ اسم ترامب سوف يطبع على أوراق شيكات المساعدات المالية التي يصل بعضها إلى 1200 دولار، والتي ستدفع قريبا إلى عشرات ملايين الناس.

وأفادت صحيفة "واشنطن بوست" أمس الثلاثاء، نقلا عن مسؤولين كبار في خدمة الإيرادات الداخلية، أنه يمكن لهذا الأمر غير المسبوق الذي تقوم به وزارة الخزانة أن يؤخّر عملية إصدار الشيكات لعدة أيام.

وقالت بيلوسي في بيان إنّ "تأخير الدفعات المباشرة إلى العائلات الضعيفة، فقط من أجل أن يطبع اسمه على الشيكات، هو مثال معيب آخر للفشل الكارثي للرئيس ترامب في معالجة هذه الأزمة بالسرعة التي تتطلّبها".

وشارك نواب ديمقراطيون وأشخاص عاديون في حملة انتقادات لترامب على شبكة الانترنت، وهاجم البعض الرئيس الجمهوري بسبب تسييسه أزمة وقعت خلال موسم انتخابات.

وهذه الدفعات جزء من حزمة مساعدات طارئة بقيمة تريليوني دولار أقرها النواب الديمقراطيون والجمهوريون ووقّعها ترامب لتصبح قانونا نافذا.

ويهدف هذا القانون الذي يتضمن أكبر انفاق أقرّه الكونغرس في تاريخه إلى تقديم الإغاثة لملايين العائلات والشركات الأمريكية المتضررة بسبب إجراءات العزل والإغلاق وانتشار فيروس كورونا.

وكان ترامب قال خلال اجتماع لخلية الأزمة "انها مبادرة إدارة ترامب، لكن هل أريد توقيع الشيكات؟ لا".

وستحمل الشيكات اسم ترامب وليس توقيعه.