الوجيات السريعة وسيلة جديدة لتوصيل المخدرات إلى المنازل

في خطوة تعدت كافة المحظورات، باتت العصابات الإجرامية في العديد من دول لعالم، تستخدم اليوم عمال توصيل الوجبات السريعة لتسليم المخدرات الترفيهية للأشخاص المحجورين في المنزل بسبب تدابير الإغلاق التي فرضتها السلطات لكبج انتشار فيروس كورونا الجديد.

وأوضحت وكالة الإنتربول التي ذكرت هذه التفاصيل في بيان أصدرته اليوم الخميس، أن الكوكايين والماريجوانا والكيتامين والإكستاسي من بين المخدرات التي تنقل في علب البيتزا أو حاويات الوجبات الجاهزة الأخرى في دول منها إيرلندا وماليزيا وإسبانيا وبريطانيا.

وأصدرت الوكالة "إشعارا أرجوانيا" لتحذير وكالاتها الأعضاء البالغ عددها 194 من "طريقة العمل الجديدة" هذه التي تعتمد على عمال توصيلات يستخدمون دراجات هوائية أو دراجات نارية أو سيارات.

ومع بقاء مستهلكي المخدرات والتجار في المنازل مثل بقية المجتمع في العديد من البلدان، يستغل بعض السائقين هذا الوقت لتحقيق ربح سريع فيما يتظاهر بعض التجار بأنهم عمال توصيلات، كما جرى استغلال بعض العاملين في مجال تسليم الطعام من دون معرفتهم.

ولفتت الوكالة إلى أنه "في ماليزيا، اتصل رجل توصيلات في منطقة غومباك في كوالالمبور بالشرطة وطلب منها التحقق من الطرد الغذائي الذي أوكل مهمة توصيله بعدما اشتبه بأن به شيئا مريبا".

وتابعت "كلف هذا الشاب تسليم طلبية واحدة من الخبز الهندي المسطح، لكن الطرد كان يزن حوالى 11 كيلوغراما".

وفي إسبانيا، ألقي القبض على سبعة أشخاص تظاهروا بأنهم عمال توصيل في أليكانتي وفالنسيا بعد العثور على مخدرات في جيوب خفية لحقائب الظهر المخصصة لتسليم الطعام.

أما في إيرلندا، فعثرت الشرطة على ثمانية كيلوغرامات من الكوكايين ومسدسين مخفيين في علب البيتزا.

وقالت الإنتربول "إن عمليات الإغلاق على مستوى الدول ساهمت بشكل كبير في زيادة طلبيات الطعام إلى المنزل"، وهذا الأمر يوفر الغطاء المثالي لعمليات توصيل المخدرات إلى متعاطيها.