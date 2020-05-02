"يوروستار" تجبر المسافرين على متن قطاراتها على ارتداء الكمامات

أعلنت شركة "يوروستار" للقطارات، التي تسير قطارات بين لندن وباريس وبروكسل في تغريدة نشرتها اليوم السبت على صفحتها الرسمية عبر موقع تويتر أنه بدءا من يوم الإثنين الموافق 4 أيار/مايو سيتوجب على جميع المسافرين على متن قطاراتها ارتداء الكمامات لحمايتهم من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

وتم نشر التغريدة باللغتين الفرنسية والإنجليزية.

وتقول خدمة قطارات "يوروستار" الدولية عالية السرعة، إن هذا القانون سيتم تطبيقه في جميع المحطات والقطارات، بما يتماشى مع الإرشادات التي أعلنتها الحكومتان الفرنسية والبلجيكية.

وحذرت من أن المخالفين لهذا القرار قد يمنعوا من السفر. وأضافت أن أي كمامة تغطي الأنف والفم بشكل فعال، هي كمامة مناسبة.

وخفضت الشركة بشكل كبير خدماتها التي تربط بين بروكسل وباريس ولندن نتيجة أزمة وباء كوفيد_19، إلى أربعة قطارات فقط يتم تسييرها في اليوم.