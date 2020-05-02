رئيس بلدية موسكو: 2 بالمئة من سكان العاصمة مصابون بفيروس كورونا

صرح رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين أن 2 بالمئة من سكان العاصمة الروسية، أي أكثر من 250 ألف شخص، مصابون بفيروس كورونا الجديد، بحسب نتائج الفحوص الصادرة اليوم السبت.

وكتب سوبيانين على مدونته "حسب فحوص كشف المرض التي أجريت لمجموعات متنوعة من السكان، العدد الفعلي للأشخاص المصابين هو حوالى 2 بالمئة من العدد الإجمالي لسكان المدينة".

وأعلنت روسيا إصابة أكثر من 120 ألف شخص بالفيروس بينهم 75 ألفا و300 في موسكو مركز انتشار الوباء.

وتفيد إحصاءات رسمية أن عدد سكان موسكو يبلغ 12.7 مليون نسمة. لكن العدد الحقيقي أكبر من ذلك بالتأكيد.

وقال سوبيانين إن موسكو عززت إلى حد كبير قدرتها على إجراء فحوص للسكان في الأسابيع الأخيرة، موضحا أن المدينة "نجحت في احتواء انتشار المرض" بفضل تشديد قواعد العزل وإجراءات أخرى. إلا أنه أكد أن الوباء لم يبلغ ذروته في موسكو. وقال إن "التهديد يواصل تقدمه".

ويبلغ عدد الوفيات الرسمي في روسيا 1222 لذلك يبدو هذا العدد محدودا بالمقارنة مع الأعداد التي حصدها الوباء في دول أخرى مثل إيطاليا أو اسبانيا أو الولايات المتحدة.

وصرح وزير الصحة الروسي أمس الجمعة أن عدد الأطفال المصابين يرتفع.

وأضاف أن طفلين توفيا بالمرض في البلاد وحالة 11 طفلا آخرين تثير القلق.