العثور على كميات مركزة كبيرة من فيروس كورونا بمصرف ستوكهولم الصحي

قالت صحيفة داغنز نيهيتر السويدية إن معهداً عثر على كميات مركزة كبيرة من فيروس كورونا المستجد بمجاري الصرف الصحي في العاصمة ستوكهولم.

وتم إجراء التحليل من قبل المعهد الملكي للتكنولوجيا في محطة برومّا لتنقية المياة غرب العاصمة. وقال مسؤولو المعهد للصحيفة إن الاختبار يمكنه أن يتنبأ بموجة ثانية لانتشار عدوى الفيروس.

وذكرت الصحيفة السويدية أنه تم أخذ عينات من محطتين لمعالجة المياه في ستوكهولم منذ بداية شهر أبريل - نيسان بهدف مراقبة كيفية تطور كمية بقايا الفيروس مع مرور الوقت.

وأظهرت النتائج الأولية ارتفاع تركيز الفيروس بمحطة برومّا التي يتم فيها تحلية مياة ضواحي شمال ستوكهولم، كما ظهر ارتفاعاً ملحوظاً في المحتوى بين العينات الأولى والثانية.

وقال المعهد إن البحث سرعان ما تحول إلى مشروع بحثي كبير بمشاركة ست دول.

ولم تظهر حتى الآن حالات للعدوى بكوفيد-19 من خلال مياه الشرب أو الصرف الصحي.