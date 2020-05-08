شاهد: إعادة فتح الأسواق في مدينة القدس

تمّت إعادة فتح أحد أسواق في القدس بعد أن قامت السلطات الإسرائيلية بتخفيف القيود في أعقاب تسجيل استقرار في حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد.

وتمّ التحقق من درجات حرارة المتسوقين والزبائن عند مدخل سوق "ماهاني يهودا" (السوق الرئيسي للخضار والفاكهة في القدس) حيث طُلب من المتسوقين ارتداء أقنعة والحفاظ على مسافة مترين على الأقل، وهي مسافة التباعد الاجتماعي لتفادي انتقال العدوى.

وشهدت أسواق القدس ركودا وكسادا تجاريا وفرغت من المتسوقين وخفتت أصوات الباعة فيها على خلفية إغلاقها بسبب فيروس "كورونا". وتشهد أسواق القدس خلال شهر رمضان المبارك اكتظاظا كبيرا بسبب توافد آلاف المواطنين عليها.

وفرضت إسرائيل قيودًا شاملة على الحركة وأمرت بإغلاق معظم الشركات منذ منتصف مارس-آذار الماضي. وأكدت وزارة الصحة الإسرائيلية حتى الآن تسجيل 16346 إصابة و239 حالة وفاة.