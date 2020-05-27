سبايس إكس تستعد لإرسال رائدي فضاء إلى محطة الفضاء الدولية

تستعد شركة "سبايس إكس" هذا الأربعاء لإرسال رائدي فضاء من "ناسا" باتجاه محطة الفضاء الدولية بعد أن أكملت فرق المهمة مراجعة الاستعدادات النهائية لعملية الإطلاق منذ يوم الاثنين. وسينطلق رائدا الفضاء دوغلاس هيرلي وبوب بهنكن على متن صاروخ "فالكون 9" من منصة إطلاق مركز كنيدي للفضاء في فلوريدا.

وقالت وكالة ناسا "إنه لشيء رائع أن نكون هنا في مركز كنيدي للفضاء. نطلق مرة أخرى رواد فضاء أمريكيين على متن صواريخ أمريكية من الأراضي الأمريكية. وهذه مناسبة كبيرة، لقد مرت تسع سنوات منذ أن أتيحت لنا هذه الفرصة". وقامت ثلاث دول فقط بإطلاق أشخاص في المدار منذ العام 1961، وهي روسيا والولايات المتحدة الأمريكية والصين.

وستكون شركة "سبايس إكس" أول شركة خاصة تطلق الأشخاص في المدار، وقد نجحت في إجراء أول رحلة تجريبية لكبسولة طاقم "دراغون" قبل عام ، وإرسال كبسولة دون طاقم إلى محطة الفضاء. وتسببت مشكلة تقنية أثناء الاختبار الأرضي في "كيب كانافيرال" في تأخير إطلاق رائدي الفضاء.

وتستخدم "سبايس إكس"، التي تأسست عام 2002 صواريخ "فالكون 9" لإرسال البضائع إلى محطة الفضاء في كبسولات "دراغون" منذ العام 2012.

ومن المنتظر أن يحتشد مئات آلاف الأشخاص على الشواطئ والطرق على طول ساحل ولاية فلوريدا والذين يتوقون لمشاهدة أول عملية إطلاق لرائدي فضاء من فلوريدا منذ تسع سنوات. وعلى ما يبدو، وهناك تباين في مسألة مشاهدة الحشود لعملية الإطلاق بين المسؤولين المحليين ووكالة ناسا على خلفية تفشي فيروس كورونا.

ففي الوقت الذي دعت فيه وكالة ناسا و شركة "سبايس إكس" المواطنين إلى البقاء في منازلهم لأسباب تتعلق بالسلامة، رحّب المسؤولون في مقاطعة بريفارد، موطن مركز كينيدي للفضاء، بالمواطنين في محاولة لإنعاش السياحة التي تضررت بشدة هذا الربيع بسبب الحجر الصحي الناجم عن وباء كوفيد-19.

ويمكن مشاهدة عملية الإطلاق على محطات التلفزيون وعبر الإنترنت. وتبدأ عملية الإطلاق عند الساعة الثامنة مساء وثلاث وثلاثين دقيقة بالتوقيت العالمي أي العاشرة وثلاث وثلاثين دقيقة في عموم أوروبا، ويمكن مشاهدتها مباشرة على قناة "يوتيوب" التابعة لوكالة ناسا.