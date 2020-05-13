بعد تسلل كورونا إلى البيت الأبيض .. بنس "يبقي على مسافة" بينه وبين ترامب

أعلن البيت الابيض الثلاثاء أن نائب الرئيس مايك بنس، الذي أصيبت المتحدثة الإعلامية باسمه بفيروس كورونا، قرر عدم الاقتراب كثيرا من الرئيس دونالد ترامب و"الإبقاء على مسافة" معينة بينهما لعدة ايام.

وكانت نتيجة فحص فيروس كورونا الذي خضعت له الاسبوع الماضي كايتي ميلر المتحدثة باسم بنس قد جاءت ايجابية، إضافة الى جندي في موكب ترامب ايضا.

وقالت المتحدثة باسم البيت الابيض كايلي ماكيناني إن بنس الذي يترأس خلية العمل الخاصة بمكافحة فيروس كورونا "اتخذ قراره بالابقاء على مسافة" من الرئيس لعدة أيام.

وأضافت "أود أن أشير فقط الى أن هذا هو قراره الشخصي"، مشيرة الى أن مدة هذا الاجراء سيحددها بنس نفسه حيث أن "هذا القرار يعود الى نائب الرئيس".

وصرّح ترامب الإثنين أن بنس خضع لفحص كورونا وكانت النتيجة سلبية.

وسأل أحد المراسلين ماكيناني خلال مؤتمرها الصحافي اليومي في البيت الابيض عن سبب عدم وضعها كمامة، فأجابت أنها بعيدة بما فيه الكفاية عن المراسلين الذين يضعون كمامات بدورهم.

وأضافت "خضعت لفحص كانت نتيجته سلبية اليوم، وكذلك البارحة ايضا، وأنا في موضع جيد".

وحاليا هناك ثلاثة أعضاء بارزين من خلية عمل البيت الابيض لمكافحة انتشار فيروس كورونا قد وضعوا أنفسهم ذاتيا قيد الحجر الصحي، وهم خبير الأمراض المعدية أنطوني فاوتشي ومدير مراكز السيطرة على الأمراض روبرت ردفيلد ورئيس هيئة الغذاء والدواء الأميركية ستيفن هان.