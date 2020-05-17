العثور على سفير الصين لدى إسرائيل ميّتا في مقر إقامته قرب تل أبيب والسلطات تفتح تحقيقا في القضية

العثور على السفير الصيني لدى إسرائيل ميتا في سريره قرب تل أبيب.

عثر العاملون في مقر إقامة سفير الصين لدى تل أبيب على السفير دو واي ميتا في منزله الكائن ببلدة هرتزيليا قرب تل أبيب. وقد وُجد الدبلوماسي جثة هامدة في سريره بحسب وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن مصالح الطوارئ التي رجحت بحسب المصدر أن تكون الوفاة قد حدثت بسبب أزمة قلبية. وقد فتحت السلطات تحقيقا في ملابسات الحادثة رغم أن المعطيات الأولية تشير إلى عدم وجود أي آثار عنف على المتوفى الذي لم تكن عائلته معه على ما يبدو. السفير الصيني (57 عاما) كان استلم مهامه في فبراير شباط الماضي وهو متزوج وله ولد وقد تم وضعه فور وصوله إسرائيل في الحجر الصحي بسبب الإجراءات التي فرضها وباء كورونا وبالتالي لم يكن بإمكانه تقديم أوراق اعتماده لدى الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين.

وتأتي الوفاة بعد يومين من تنديد السفير بتصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الذي انتقد استثمارات الصين في إسرائيل واتهم بكين بإخفاء معلومات عن وباء كورونا الذي انطلقت شرارته من مدينة ووهان الصينية أواخر العام الماضي.