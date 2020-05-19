فيروس كورونا: آخر المستجدات لحظة بلحظة

أودى فيروس كورونا المستجدّ على الأقل بـ316 الفا و333 شخصاً في العالم منذ ظهوره في الصين في كانون الأوّل/ديسمبر، وفق تعداد أعدّته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة الساعة 19,00 ت غ الاثنين. وسُجّلت رسميّاً أكثر من اربعة ملايين و759 الفا و650 إصابة في 196 بلداً ومنطقة منذ بدء تفشي الوباء. ولا تعكس الأعداد إلّا جزءاً من العدد الحقيقي للإصابات، إذ إنّ دولاً عدّة لا تجري فحوصا لكشف الإصابة إلا لمن يستدعي دخوله المستشفى. وبين هذه الحالات، أُعلن تعافي ما لا يقل عن مليون و711 الفا و900 مصاب.

وتحتل الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الأولى عالمياً الولايات المتحدة (حوالى 1,5 مليون مصاب) تليها روسيا (290.678 مصاباً) ثم البرازيل (254.220 مصاباً).