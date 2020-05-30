شاهد: أول عرض سينمائي بعد شهرين من الإغلاق في البوسنة

فتحت سينما "ميتنغ بوينت" في العاصمة البوسنية سراييفو أبوابها للمشاهدين لأول مرة منذ إغلاقها قبل شهرين للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وشهدت السينما عرض فيلم "باراسايت" الكوري الفائز بجائزة أوسكار لهذا العالم.
وتوفي حوالي 150 شخصاً من بين أكثر من 2500 أصيبوا بفيروس كورونا في البوسنة والهرسك التي يبلغ إجمالي تعداد سكانها 3.5 مليون نسمة.
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