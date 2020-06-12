منظمة الصحة العالمية: فيروس كورونا ينتشر بوتيرة أسرع في إفريقيا

أكدت منظمة الصحة العالمية أن وباء "كوفيد-19" يشهد "تسارعا" كبيرا في قارة إفريقيا. فبعد أن استغرق الوقت 98 يوما ليصل عدد الإصابات إلى 100 ألف في وقت سابق، فقد تمّ تسجيل 200 ألف إصبة في الـ 18 يوما الأخيرة، وهو ما يزيد من مخاوف انتشار الفيروس بوتيرة أسرع.

المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية في افريقيا ماتشيديسو مويتي أكدت يوم الخميس انتشار الفيروس في أكثر من نصف دول القارة السمراء البالغ عددها 54 دولة، مشددا على خطورة الوضع.

ووصل الفيروس المستجد بشكل كبير إلى قارة إفريقيا عبر مسافرين من أوروبا، وبدأ في الانتشار خارج العواصم والمراكز التجارية، وخصوصا في المناطق الريفية حيث تفتقر الأنظمة الصحية إلى التجهيزات والمعدات للتعامل مع الحالات التي تتطلب رعاية مكثفة.