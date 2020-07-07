رئيس الحكومة الإثيوبية يؤكد أن الاضطرابات ببلاده لن تعطل ملء سد النهضة

أكّد رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد الثلاثاء أنّ الاضطرابات السياسية الأخيرة في بلاده لن تعطل خططه لبدء ملء سد النهضة العملاق على النيل الأزرق رغم اعتراضات دولتي المصب مصر والسودان.

واندلعت احتجاجات عنيفة في العاصمة اديس ابابا وإقليم أورومو المحيط بها بعد مقتل المغني الشعبي هاشالو هونديسا والذي أشعل توترات اتنية.

وأسفرت الاحتجاجات عن مقتل 166 شخصا في صدامات اتنية واشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن، بحسب أخر حصيلة رسمية أوردتها السلطات نهاية الاسبوع الماضي.

مقتل هاشالو والاضطرابات

وكان أبيي قال الاسبوع الماضي إنّ مقتل هاشالو والاضطرابات التي تلته جزء من مؤامرة لإثارة اضطرابات في إثيوبيا بدون أن يوضح ما هي الجهات المتورطة.

لكنه قدم تفاصيل أكثر الثلاثاء قائلا إنّ الاضطرابات ترمي لتعطيل خطط إثيوبيا بشأن سد النهضة.

وأبلغ اعضاء البرلمان في جلسة اسئلة وأجوبة أنّ "الهدف من الأخبار العاجلة هو جعل الحكومة الإثيوبية تغض النظر عن السد"، بدون أن يقدم دليلا.

مصر والسودان

وتقول أثيوبيا إنّ الكهرباء المتوقّع توليدها من سدّ النهضة لها أهمية حيوية من أجل الدفع بمشاريع تنموية في البلد الفقير البالغ عدد سكانه أكثر من 100 مليون نسمة.

لكنّ مصر تقول إنّ السد يهدّد تدفّق مياه النيل التي ينبع معظمها من النيل الأزرق حيث بني السدّ، وقد تكون تداعياته مدمّرة على اقتصادها ومواردها المائية والغذائية. وتستقي مصر 97 في المئة من حاجتها من المياه من النيل.

وقالت إثيوبيا مرارا إنها ترغب في ملء خزان السد هذا الشهر، في منتصف موسم الأمطار الموسمية في البلاد، لكن مصر والسودان يدفعان للتوصل لاتفاق أولا حول كيفية تشغيل السد العملاق.

واستأنفت الدول الثلاث المفاوضات الاسبوع الفائت.

ملء السد

ولم تعلن اديس ابابا اليوم الذي ستبدأ فيه ملء السد، لكنّ أبيي أكد الثلاثاء موقف إثيوبيا بأن عملية ملء السد هي عنصر أساسي في بنائه.

وقال "إذا لم تقم إثيوبيا بملء السد فهذا يعني أن إثيوبيا وافقت على هدم السد".

وتابع السياسي الشاب الحائز جائرة نوبل للسلام العام الماضي "بشأن نقاط أخرى يمكننا التوصل إلى اتفاق ببطء مع مرور الوقت، ولكن لملء السد يمكننا التوصل وتوقيع اتفاق هذا العام".

وندّد أبيي بمحاولة بعض السياسيين المحليين الاستفادة من مقتل هاشالو لاسقاط حكومته.

وقال "لا يمكن أن يصبح المرء في السلطة عبر اسقاط الحكومة وعبر تدمير البلاد وعبر إثارة فوضى اتنية ودينية".

وأضاف "إذا اصبحت إثيوبيا سوريا، إذا اصبحت إثيوبيا ليبيا، فان الخسارة ستطاول الجميع".

والاثنين، اعتقلت السلطات الإثيوبية خمسة أعضاء كبار في حزب يمثل أورومو أكبر قومية في البلاد في اطار حملة اعقبت الاحتجاجات الأخيرة.