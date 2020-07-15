وزير الري الإثيوبي يعلن بدء بلاده عملية ملء سد النهضة

أعلنت هيئة الإذاعة الوطنية الإثيوبية اليوم الأربعاء عن بدء أديس أبابا ملء سد النهضة وذلك إثر فشل الجولة الأخيرة من المفاوضات مع مصر والسودان بشأن تحديد آلية محددة لملء السد.

ونقلت الهيئة عن سيليشي بيكيلي، وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، قوله إن مستوى المياه بالسد العام الماضي كان 525 قدماً ولكنه الآن يبلغ 560 قدماً، مضيفاً أن المياه التي يقل ارتفاعها عن هذا الحد ستبقى لتملأ السد.

وأضاف بيكيلي: "بناء سد النهضة وعملية تعبئة الخزان يسيران جنباً إلى جنب" واصفاً الخطوة بأنها "تحقق رغبة الشعب الإثيوبي".

ونشرت وزارة المياه والري الإثيوبية اليوم بياناً أكدت فيه فشل المفاوضات الأخيرة التي استمرت لمدة 11 يوماً برعاية الاتحاد الإفريقي.

وأضاف البيان :"على الرغم من بعض التقدم، لم يتم التوصل إلى اتفاق اختراق كبير خلال المفاوضات الثلاثية".

وسدّ النهضة الذي بدأت أديس أبابا ببنائه في 2011 سيصبح عند إنجازه أكبر سدّ كهرمائي في إفريقيا، مع قدرة إنتاج بقوة ستة آلاف ميغاواط.

لكنّ هذا المشروع الحيوي لأثيوبيا والذي أقيم بارتفاع 145 متراً، يثير توترات حادّة بينها وبين كلّ من السودان ومصر اللتين تتقاسمان مع إثيوبيا مياه النيل وتخشيان أن يحد السد من كمية المياه التي تصل إليهما.

ومنذ الشروع في بناء السد، تتعثّر المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا حوله. وفشل مسؤولو الدول الثلاث في التوصّل إلى اتّفاق في ما بينهم، لا سيّما على آليّة ملء وتشغيل خزان السدّ بشكل لا يضرّ بحصص دول المصب من المياه.

و"تتهم إثيوبيا مصر بالتعطيل المتعمد للمفاوضات" بحسب وصف بيان أديس أبابا بينما تعتبر مصر هذا المشروع تهديداً "وجودياً". ودعت القاهرة مجلس الأمن الدولي إلى التدخل لحل أزمة التفاوض تلك.

وتقول مصر إنّ السد يهدّد تدفّق مياه النيل التي ينبع معظمها من النيل الأزرق حيث بني السد، وقد تكون تداعياته مدمّرة على اقتصادها ومواردها المائية والغذائية. وتستقي مصر 97 في المئة من حاجتها من المياه من النيل.