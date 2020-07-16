بالفيديو.. كيف تحول فيروس داخل خفاش إلى وباء فتاك يحصد أرواح مئات الالاف حول العالم

يعتقد العلماء أن فيروس كورونا المستجد مصدره الخفافيش، التي تحمل العديد من أنواع الفيروسات التاجية غير الخطيرة. ويبدو أن الفيروس انتقل من الخفافيش إلى البشر، عن طريق بعض الحيوانات الأخرى "الوسيطة".

الفيروس أصبح تهديدا وبائيا، فقد أصاب الأشخاص وانتشر بينهم بسهولة مكتسبا قدرات كبيرة من خلال الطفرات والتغيرات الجينية التي التقطتها عن طريق الصدفة لأنها تكرر نفسها، فالفيروسات تتحول باستمرار ولا تساعد معظم التغييرات الفيروس على إصابة الحيوان المستهدف وقد تقلل من قدرته على القيام بذلك وعادة ما يتم التخلص من هذه الطفرات مع مرور الوقت.

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ولكن في بعض الظروف النادرة، يحدث أن يتحول الفيروس بطريقة تساعده على إصابة هدفه. بالنسبة للفيروس الوبائي يشير العلماء إلى حدوث طفرات رئيسية في بروتين شبيه بالذروة يستخدمه الفيروس للاستقرار في الخلايا التي يصيبها. في الأصل، هذه الذروة تعتبر الأنسب للحديث عن خلايا الخفاش. ولكن الطفرات جعلته أكثر ملاءمة لإصابة الخلايا البشرية.

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هذه التغييرات لم تحدث بالضرورة بعد انتقال الفيروس إلى الإنسان، لذلك يشير البعض إلى أنها قد حدثت عند انتقال الفيروس من الخفافيش إلى حيوانات أخرى "وسيطة".

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ولحدّ الآن يجهل العلماء متى اكتسب فيروس كورونا القدرة على الانتشار بسهولة بين الناس ويرجحون أن ذلك ربما حدث قبل تسجيل أولى ضحية بشرية للفيروس، لذلك كان قادرا على الإنتشار وسط البشر كالنار في الهشيم.

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العلماء يشيرون إلى أن هذا الأمر يحدث غالبا خلال أوبئة الإنفلونزا، على الأقل إلى حد ما، الاحتمال الأقل هو أن الفيروس لم يكن معديا بشكل كبير عند إصابة أول شخص به. ولكن تمّ تسجيل طفرات إضافية في ذلك الشخص وأن الداء انتقل إلى أشخاص آخرين بشكل "غير فعال"، ومع مرور الوقت حدثت بعض التغييرات التي أعطته "قوة وبائية".

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قد لا يكتشف العلماء ما إذا كان الفيروس التاجي مجهزا بالفعل لإحداث الفوضى قبل انتقاله إلى البشر، ويمكنهم معرفة ما إذا كانوا قد حصلوا على عينات من أول شخص مصاب، لكن فرص التعرف على هذا الشخص والحصول على عينات منخفضة للغاية.